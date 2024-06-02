Закидують сміттям: Південна Корея вдруге постраждала від "атаки" повітряних куль з КНДР (відео)

Південна Корея вісім років поспіль бачить повітряні кулі, які запускаються з північної частини Корейського півострова. Повітряні кулі летять у відповідь на листівки та гучномовці, якими намагаються вплинути на населення КНДР.

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Військові Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) продовжують загрожувати Республіці Корея, запустивши майже тисячу повітряних куль, наповнених сміттям. "Сміттєва атака" супроводжувалась перешкодами у роботі системи GPS. Про дії КНДР розповіла пресслужба Міністерства оборони Південної Кореї, розповіли на порталі YNA.

У Міноборони розповіли, що у ніч з 1 на 2 червня кордон з боку Північної Кореї перетнули 720 повітряних куль. Всередині куль — сміття різного походження: недопалки, папір і пластикові пакети. Місце приземлення об'єктів — Сеул, провінції Кьонгі, Північний Чхунчхон та Північний Кьонсан, навели журналісти повідомлення посадовців.

Зі слів корейських військових, щогодини лінію розмежування перетинали від 20 до 50 куль. Тривалість атаки — 17 годин (з 20:00 1 червня по 13:00 2 червня за місцевим часом).

Крім "сміттєвої атаки" паралельно відбувались й інші загрозливі дії Північної Кореї, розповіли в Міноборони. Зокрема, протягом останніх п'яти діб КНДР глушить сигнал GPS. Також представники відомства пояснили, чому не збивали повітряні кулі, а дозволяли їм приземляти. Причина таких дій — можливість розпилення токсичних речовин, якими Північна Корея могла заповнити балони.

Південнокорейські журналісти пояснили, що кулі з лайном прилітають з боку КНДР регулярно: щороку, починаючи з 2016-2017 рр.

Зазначимо, 29 травня відбулась попередня атака КНДР на Південну Корею з використанням повітряних куль зі сміттям. Військові нарахували 160 балонів, які перетнули кордон. Всередині балонів — гній та сміття різного походження. Причина подібних дій — відповідь на агітаційні листівки, які незадовго перед тим отримали жителі півночі півострова. Такими листівками, а також гучномовцями урядовці півдня намагаються вести "психологічну війну", розповіли ЗМІ.

Нагадуємо, КНДР продовжує погрожувати Республіці Корея та іншим сусіднім країнам, раніше писав Фокус. Наприклад, у квітні там провели військові навчання, в яких випробували РСЗВ калібру 600 мм. У травні — вивели на орбіту супутник-шпигун, при цьому наголошується, що це навмисно приурочили до Дня незалежності США. Крім того, британський таблоїд, з посиланням на розвідку США, повідомив, начебто у Північній Кореї розробили біологічну зброю.