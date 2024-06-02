Забрасывают мусором: Южная Корея во второй раз пострадала от "атаки" воздушных шаров из КНДР (видео)

Южная Корея восемь лет подряд видит воздушные шары, которые запускаются с северной части Корейского полуострова. Воздушные шары летят в ответ на листовки и громкоговорители, которыми пытаются повлиять на население КНДР.

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Военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) продолжают угрожать Республике Корея, запустив почти тысячу воздушных шаров, наполненных мусором. "Мусорная атака" сопровождалась помехами в работе системы GPS. О действиях КНДР рассказала пресс-служба Министерства обороны Южной Кореи, рассказали на портале YNA.

В Минобороны рассказали, что в ночь с 1 на 2 июня границу со стороны Северной Кореи пересекли 720 воздушных шаров. Внутри шаров — мусор разного происхождения: окурки, бумага и пластиковые пакеты. Место приземления объектов — Сеул, провинции Кёнги, Северный Чхунчхон и Северный Кёнсан, привели журналисты сообщения чиновников.

По словам корейских военных, каждый час линию разграничения пересекали от 20 до 50 пуль. Продолжительность атаки — 17 часов (с 20:00 1 июня по 13:00 2 июня по местному времени).

Кроме "мусорной атаки" параллельно происходили и другие угрожающие действия Северной Кореи, рассказали в Минобороны. В частности, в течение последних пяти суток КНДР глушит сигнал GPS. Также представители ведомства объяснили, почему не сбивали воздушные шары, а позволяли им приземляться. Причина таких действий — возможность распыления токсичных веществ, которыми Северная Корея могла заполнить баллоны.

Южнокорейские журналисты объяснили, что шары с мусором прилетают со стороны КНДР регулярно: каждый год, начиная с 2016-2017 гг.

Отметим, 29 мая состоялась предыдущая атака КНДР на Южную Корею с использованием воздушных шаров с мусором. Военные насчитали 160 баллонов, которые пересекли границу. Внутри баллонов — навоз и мусор различного происхождения. Причина подобных действий — ответ на агитационные листовки, которые незадолго перед тем получили жители севера полуострова. Такими листовками, а также громкоговорителями чиновники юга пытаются вести "психологическую войну", рассказали СМИ.

Напоминаем, КНДР продолжает угрожать Республике Корея и другим соседним странам, ранее писал Фокус. Например, в апреле там провели военные учения, в которых испытали РСЗО калибра 600 мм. В мае — вывели на орбиту спутник-шпион, при этом отмечается, что это намеренно приурочили ко Дню независимости США. Кроме того, британский таблоид, со ссылкой на разведку США, сообщил, будто в Северной Корее разработали биологическое оружие.