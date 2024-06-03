Замах на Фіцо: прем'єр проходить реабілітацію, але проблема "маленької країни" зберігається, — FT

Після вторгнення радянських танків у Чехословаччину 1968 року чеський і французький письменник Мілан Кундера сказав, що маленька нація — це та, чиє існування в будь-яку мить може бути поставлено під сумнів.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після замаху проходить процедури реабілітації. Про це пише словацьке видання Denník N з посиланням на заяву віцепрем'єра Роберта Калиняка.

Він повторив, що у Фіцо пошкодження травного тракту та опорно-рухової системи. Тому відновлення займе деякий час. Скільки часу піде на реабілітацію, поки залишається питанням, зазначив Калиняк.

Тим часом журналісти пишуть про проблеми, з якими стикається центральноєвропейська країна. Після того, як радянські танки вдерлися в Чехословаччину 1968 року, чеський і французький письменник Мілан Кундера висловився в тому дусі, що маленька нація — це така, "чиє існування в будь-яку мить може бути поставлено під сумнів". Нещодавній замах на прем'єра Фіцо слугує підтвердженням того, наскільки крихкою може бути європейська країна з населенням 5,4 млн жителів, пише британське видання Financial Times.

"Головна загроза Словаччини сьогодні виходить зсередини — гостро поляризоване суспільство. Спроба вбивства безпрецедентна для Словаччини, водночас вона сталася після серії гучних інцидентів", — зазначають журналісти.

У 2018 році вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка спричинило найбільші протести в країні після Оксамитової революції 1989 року, а під час нещодавньої гомофобної атаки в Братиславі загинули двоє молодих громадян.

Президентка Зузана Чапутова, яка йде, торік вирішила не балотуватись на другий термін, почасти через погрози вбивством, які надходили їй та її родині.

Політик лівого спрямування Фіцо став прем'єром 2006 року і згодом був залучений у корупційні скандали. Після відставки у 2018 році щодо деяких із його колег почалися кримінальні переслідування.

Минулого року він виграв вибори на хвилі націоналістичних сентиментів, і за пів року при владі розформував спеціальне відомство прокурора, що займалося розслідуванням великих корупційних справ, і пом'якшив покарання за посадові злочини. До всього іншого, він дистанціювався від загального західного курсу щодо України та Китаю.

Що призвело до роз'єднання у словацькому суспільстві

Країна розділена на два табори: ліберальні, прозахідні виборці, переважно мешканці міст, і старше бідне населення, здебільшого з сільських регіонів, яке ностальгує за часами до 1989 року. Словацькі політики роками спиралися на такі настрої електорату.

Примирення сторін після замаху на прем'єр-міністра не передбачається, хоча Чапутова та її наступник Петер Пеллегріні закликали країну до єдності. Але ультранаціоналісти з правлячої коаліції звинувачують у замаху ліберальну опозицію і "полювання на відьом" з боку медіа, які критикують Фіцо.

Нагадаємо, що 23 травня стало відомо, що той, хто стріляв у словацького прем'єра, підтримував військову допомогу Україні.

Також повідомлялося, що 22 травня ЗМІ писали, що замах на Фіцо можуть перекваліфікувати на теракт.