После вторжения советских танков в Чехословакию в 1968 году чешский и французский писатель Милан Кундера сказал, что маленькая нация — это та, чье существование в любое мгновение может быть поставлено под сомнение.

Related video

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения проходит процедуры реабилитации. Об этом пишет словацкое издание Denník N со ссылкой на заявление вице-премьера Роберта Калиняка.

Он повторил, что у Фицо повреждения пищеварительного тракта и опорно-двигательной системы. Поэтому восстановление займет некоторое время. Сколько времени уйдет на реабилитацию, пока остается вопросом, отметил Калиняк.

В то же время, журналисты пишут о проблемах, с которыми сталкивается центральноевропейская страна. После того, как советские танки вторглись в Чехословакию в 1968 году, чешский и французский писатель Милан Кундера высказался в том духе, что маленькая нация — это такая, "чье существование в любое мгновение может быть поставлено под сомнение". Недавнее покушение на премьера Фицо служит подтверждением того, насколько хрупкой может быть европейская страна с населением 5,4 млн жителей, пишет британское издание Financial Times.

"Главная угроза Словаки сегодня исходит изнутри — остро поляризованное общество. Попытка убийства беспрецедентна для Словакии, вместе с тем она последовала после серии громких инцидентов", — отмечают журналисты.

В 2018 году убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка вызвало крупнейшие протесты в стране после Бархатной революции 1989 года, а в ходе недавней гомофобной атаки в Братиславе погибли двое молодых граждан.

Уходящий президент Зузана Чапутова в прошлом году решила не идти на второй срок, отчасти из-за угроз убийством, которые поступали ей и ее семье.

Политик левого толка Фицо стал премьером в 2006 году и впоследствии был вовлечен в коррупционные скандалы. После ухода в 2018 году в отношении некоторых из его коллег последовали уголовные преследования.

В прошлом году он выиграл выборы на волне националистических сантиментов, и за полгода у власти расформировал специальное ведомство прокурора, занимавшееся расследованием крупных коррупционных дел, и смягчил наказания за должностные преступления. Ко всему прочему, он дистанцировался от общего западного курса относительно Украины и Китая.

Что привело к разобщению в словацком обществе

Страна разделена на два лагеря: либеральные, прозападные избиратели, преимущественно жители городов, и более старшее бедное население, большей частью из сельских регионов, ностальгирующее по временам до 1989 года. Словацкие политики годами опирались на такие настроения электората.

Примирение сторон после покушения на премьер-министра не предвидится, хотя Чапутова и ее преемник Петер Пеллегрини призывали страну к единству. Но ультранационалисты из правящей коалиции обвиняют в покушении либеральную оппозицию и "охоту на ведьм" со стороны медиа, которые критикуют Фицо.

Напомним, что 23 мая стало известно, что стрелявший в словацкого премьера поддерживал военную помощь Украине.

Также сообщалось, что 22 мая СМИ писали, что покушение на Фицо могут переквалифицировать на теракт.