Путін став літати Росією в супроводі винищувачів Су-30СМ (відео)

За даними росЗМІ, раніше російський президент вдавався до таких заходів безпеки виключно під час зарубіжних поїздок. Неясно, що стало причиною такої "перестраховки".

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Президент Росії Володимир Путін у вівторок здійснив робочий візит до Якутська, вперше за останні десять років. Особливу увагу привернув супровід його літака винищувачами Су-30СМ. Про це 18 червня пише російське "Агентство. Новости".

Зазначається, що це перший візуально підтверджений випадок від початку війни, коли борт №1 супроводжують військові літаки під час візиту в російський регіон.

"До цього винищувачі супроводжували президента лише за кордоном, один із таких випадків Дмитро Пєсков, спікер Кремля, пояснював міркуваннями безпеки", — зазначили російські журналісти.

На відміну від внутрішніх поїздок, супровід винищувачами міжнародних відряджень Путіна регулярно висвітлюється в ЗМІ. Зокрема, такі заходи безпеки застосовувалися під час польотів президента РФ до Білорусі, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ.

У грудні 2023 року Міноборони Росії навіть опублікувало кадри з винищувачами Су-35, які супроводжували літак Путіна під час польоту в ОАЕ. Тоді Пєсков пояснив це міркуваннями безпеки.

"Регіон неспокійний, і якщо ОАЕ і Саудівська Аравія — це стабільні, безпечні країни, то оточення, регіон суміжний, безумовно, сповнений небезпеки і непередбачуваності", — цитують журналісти слова спікера президента РФ Дмитра Пєскова.

Що за літаки супроводжують Путіна

Згаданий російськими журналістами літак Су-30СМ є радянським і російським двомісним багатоцільовим винищувачем покоління 4+. Розроблений на основі Су-27УБ. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, дальнього патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення та управління.

Літак Су-30 Фото: Вiкiпедiя

Зазначимо, що згідно з даними росЗМІ, одразу після візиту до Якутська Путін планує вирушити до Північної Кореї. Це перший його візит до КНДР за 24 роки.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін перед поїздкою в КНДР визнав, що Пхеньян допомагає Росії вести війну проти України.