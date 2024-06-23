Звинувачують у вимаганні: у РФ судять главу "фабрики тролів" Пригожина

Колишнього топ-менеджера медіахолдингу "Патріот" Іллю Горбунова і головного редактора "Конкретно.ру" Кирила Мєтєлєва затримали в Петербурзі.

Related video

У Санкт-Петербурзі судять двох топменеджерів медіахолдингу покійного Євгена Пригожина. Затримали Іллю Горбунова і Кирила Мєтєлєва в річницю заколоту "Вагнера". Тепер їм інкримінують "вимагання". Про це повідомляє "Фонтанка".

Співробітники ФСБ затримали колишнього топ-менеджера медіахолдингу "Патріот" Іллю Горбунова і головного редактора "Конкретно.ру" Кирила Мєтєлєва у справі про вимагання в екс-гендиректора телеканала "Санкт-Петербург".

За даними видання, Метелєв і Горбунов протягом тривалого часу вимагали гроші у колишнього гендиректора телеканала Олександра Малькевича. Їм інкримінують ст. 163 КК РФ (Вимагання), за цією статтею їм загрожує до 15 років колонії.

Ілля Горбунов — колишній топ-менеджер Євгена Пригожина Фото: Фонтанка

Усі троє пов'язані із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Саме Ілля Горбунов під час торішнього "заколоту Пригожина" займався його висвітленням у ЗМІ.

Євген Пригожин у Ростові Фото: Getty Images

"Під час "Маршу справедливості" саме він був одним із тих, хто відповідав за його висвітлення в медіаресурсах Пригожина — з позитивного боку, звісно. Після смерті Пригожина Горбунов намагався працювати з "Пашею Принцом" — сином Пригожина, якому дісталася частина активів батька", — написав журналіст Андрій Захаров.

Павло Пригожин — син Євгена Пригожина Фото: Скриншот

У Петроградському районному суді Петербурга 23 червня мали обрати запобіжний захід для Іллі Горбунова, але засідання відклали, щоб захист зміг донести необхідні документи. Суд продовжив Горбунову термін затримання на 72 години.

Засідання проходило в закритому режимі з ініціативи прокуратури.

Що відомо про фігурантів справи і як вони пов'язані з Пригожиним

Ілля Горбунов — колишній співробітник "Комсомольської правди" і РИА Новости. У 2020 році він керував так званою "фабрикою тролів" разом із Telegram-каналами, що входять до медіаструктури Пригожина. А з 2019 року керував медіагрупою "Патріот" Пригожина. Також у витоках він фігурував як куратор спецпроєктів.

Будівля ПВК "Вагнер" Фото: Getty Images

Кирило Мєтєлєв 1996 року став співзасновником журналу приватних охоронних підприємств "Оперативное прикрытие". У 2001 році був видавцем газети "Версия в Питере". І був головним редактором сайту "Конкретно.ру".

Олександр Малькевич — член Громадської палати, у минулому керівник сайту USA Really (дочірній проєкт Федерального агентства новин — медіа, що входило до холдингу структур Євгена Пригожина). У 2023 році Малькевич був радником "губернатора" Херсонської області. Зараз він є спецпредставником губернатора Санкт-Петербурга, а також бере участь у виборах до Законодавчих зборів Петербурга від "Единой России".

Нагадаємо, заколот Пригожина, який також у ЗМІ називали "смутою" і "маршем на Москву", стався в червні 2023 року. 23 червня глава ПВК "Вагнер" заявив, що ЗС РФ ударили по тилових таборах ПВК. У підсумку бойовики рушили на Москву, навколо якої почали рити окопи і перекривати дороги. "Вагнерівці" взяли під контроль Ростов-на-Дону, в'їхавши в місто на танках. Потім пройшли Воронезьку і Липецьку області. При цьому було збито шість вертольотів ЗС РФ і один літак. 15 військовослужбовців було вбито.

Танк ПВК "Вагнер", що застряг у воротах цирку Фото: Getty Images

Увечері 24 червня, за посередництва Олександра Лукашенка, Євген Пригожин домовився з федеральною владою Росії про припинення заколоту. Кримінальну справу проти нього було припинено. Через два місяці після заколоту Пригожин і засновник ПВК Дмитро Уткін загинули в авіакатастрофі у Тверській області.