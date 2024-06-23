Обвиняют в вымогательстве: в РФ судят главу "фабрики троллей" Пригожина

Бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева задержали в Петербурге.

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В Санкт-Петербурге судят двух топ-менеджеров медиахолдинга покойного Евгения Пригожина. Задержали Илью Горбунова и Кирилла Метелева в годовщину мятежа "Вагнера". Теперь им инкриминируют "вымогательство". Об этом сообщает "Фонтанка".

Сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева по делу о вымогательстве у экс-гендиректора телеканала "Санкт-Петербург".

По данным издания, Метелев и Горбунов на протяжении длительного времени вымогали деньги у бывшего гендиректора телеканала Александра Малькевича. Им вменяют ст. 163 УК РФ (Вымогательство), по данной статье им грозит до 15 лет колонии.

Илья Горбунов - бывший топ-менеджер Евгения Пригожина Фото: Фонтанка

Все трое связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Именно Илья Горбунов во время прошлогоднего "мятежа Пригожина" занимался его освещением в СМИ.

Евгений Пригожин в Ростове Фото: Getty Images

"Во время "Марша справедливости" именно он был одним из тех, кто отвечал за его освещение в медиаресурсах Пригожина — с позитивной стороны, конечно. После смерти Пригожина Горбунов пытался работать с "Пашей Принцем" — сыном Пригожина, которому досталась часть активов отца", — написал журналист Андрей Захаров.

Павел Пригожин - сын Евгения Пригожина Фото: Скриншот

В Петроградском районном суде Петербурга 23 июня должны были избрать меру пресечения для Ильи Горбунова, но заседание отложили, чтобы защита смогла донести необходимые документы. Суд продлил Горбунову срок задержания на 72 часа.

Заседание проходило в закрытом режиме по инициативе прокуратуры.

Что известно о фигурантах дела и как они связаны с Пригожиным

Илья Горбунов — бывший сотрудник "Комсомольской правды" и РИА Новости. В 2020 году он руководил так называемой "фабрикой троллей" вместе с Telegram-каналами, входящими в медиаструктуру Пригожина. А с 2019 года управлял медиагруппой "Патриот" Пригожина. Также в утечках он фигурировал как куратор спецпроектов.

Здание ЧВК "Вагнер" Фото: Getty Images

Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий "Оперативное прикрытие". В 2001 году был издателем газеты "Версия в Питере". И был главным редактором сайта "Конкретно.ру".

Александр Малькевич — член Общественной палаты, в прошлом руководитель сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей — медиа, входившее в холдинг структур Евгения Пригожина). В 2023 году Малькевич был советником "губернатора" Херсонской области. Сейчас он является спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а также участвует в выборах в Законодательное собрание Петербурга от "Единой России".

Напомним, мятеж Пригожина, который также в СМИ называли "смутой" и "маршем на Москву", произошел в июне 2023 года. 23 июня глава ЧВК "Вагнер" заявил, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям ЧВК. В итоге боевики двинулись на Москву, вокруг которой начали рыть окопы и перекрывать дороги. "Вагнеровцы" взяли под контроль Ростов-на-Дону, въехав в город на танках. Затем прошли Воронежскую и Липецкую области. При этом были сбиты шесть вертолетов ВС РФ и один самолет. 15 военнослужащих были убиты.

Танк ЧВК "Вагнер", застрявший в воротах цирка Фото: Getty Images

Вечером 24 июня, при посредничестве Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа. Уголовное дело против него было прекращено. Через два месяца после мятежа Пригожин и основатель ЧВК Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области.