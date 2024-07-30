"Стала членом іранської осі зла": Ізраїль вимагає виключити Туреччину з НАТО

Ізраїльські дипломати домагатимуться, щоб альянс засудив заяву Реджепа Таїпа Ердогана. Його риторику визначили як "небезпечну".

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити Туреччину через погрозу президента Реджепа Таїпа Ердогана ввести свої війська. Про це 29 липня повідомили у The Times of Israel.

"У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вдертися в Ізраїль і його небезпечної риторики міністр закордонних справ Ісраель Кац доручив дипломатам… терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО, закликаючи до засудження Туреччини та вимагаючи її виключення з регіонального альянсу", — заявили в ізраїльському МЗС.

Туреччина стала членом НАТО у 1952 році. Механізму виключення країн з альянсу немає, хоча його можна залишити добровільно.

"Туреччина, де розташована штаб-квартира ХАМАС, відповідальна за терористичні атаки проти Ізраїлю, стала членом іранської осі зла разом із ХАМАС, Хезболлою та хуситами в Ємені", — заявив Кац.

У ЗМІ зазначили, що раніше Туреччина та Ізраїль були союзниками, однак вже понад 10 років відносини між ними псуються. Зокрема, у травні Анкара заявила про припинення двосторонньої торгівлі, поки війна між Ізраїлем та Хамас не закінчиться і допомога Газі не зможе надходити безперешкодно.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна "має бути дуже сильною, щоб Ізраїль не міг зробити те саме з Палестиною". Він нагадав про конфлікти, в яких брали участь турецькі війська.

28 липня на цю заяву відреагував у соцмережах голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац. Він заявив, що Ердоган "йде по стопах Саддама Хусейна", та пригрозив йому стратою.