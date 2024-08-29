Мав фото з Байденом: індус обманом створив ПВК та "віджимав" бізнеси у американців, — WSJ

Розкриті шахрайські схеми Шрівастави призвели до того, що демократи почали заморожувати отримані від індійця кошти, а ФБР зайнялася його справою. Проте знайти його не може навіть ЦРУ.

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У США розслідують справу про шахрайство підприємця з Індії Гаурава Шрівастави, який жертвував багатомільйонні суми американській Демократичній партії і водночас вимагав кошти у великих бізнесменів, прикриваючись спільною фотографією з президентом Джо Байденом. Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Гаурав Шрівастава кинув коледж і за грін-картою переїхав з Індії до США, де вирішив заручитися підтримкою американських демократичних еліт для здійснення великого плану. Пізніше його партнери розповіли газеті, що він їм говорив про мету створити приватну військову компанію (ПВК), яку б підтримував Білий дім.

Як пише WSJ, у США Шрівастава почав активно витрачати гроші на потреби Демократичної партії. За даними Федеральної виборчої комісії, 2022 року перед проміжними виборами в Конгрес індієць виділив демократичному Комітету більшості (Senate Majority PAC) $500 тис.

Після цього він також пожертвував $200 тис. організації, що збирає кошти для просування кандидатів від Демпартії до Конгресу (DCCC), а 2023 року вніс ще $50 тис. у "Фонд перемоги Байдена". Загалом, як стверджує газета, за останні кілька років підприємець з Індії вклав у різні фонди демократів понад мільйон доларів.

За інформацією видання, великі пожертвування в демократичні кампанії сприяли особистій зустрічі Шрівастава з американським президентом, після чого в індійця з'явилося спільне фото з Байденом.

Фото Шрівастави з Байденом Фото: WSJ

Заручившись підтримкою місцевої еліти, він зібрав свою ПВК, призначивши генерала армії Уеслі Кларка, який керував операцією в Югославії.

Шахрайські схеми

Однак ПВК і прямі зв'язки з високопоставленими особами США стали прикриттям для Шрівастави, який зайнявся шахрайством. Як пише газета, індієць, представляючись агентом ЦРУ і демонструючи знімок із Байденом, чинив тиск на бізнесменів і вимагав у них великі суми, а також точки родовища золота.

Зокрема, однією з жертв індійця став нідерландський нафтовий бізнесмен Нільс Троост, керівник енергетичної торгової компанії Paramount Energy & Commodities SA. Компанія Трооста довгий час співпрацювала з Москвою і була постачальником російської нафти, але після початку бойових дій в Україні та санкцій Євросоюзу з цим виникли труднощі.

За інформацією WSJ, Шрівастава наполіг на тому, щоб Троост продав йому половину своєї компанії, перереєстрував її зі Швейцарії у США, а також виділив йому $51 млн через індонезійського посередника. За словами Трооста, індієць обіцяв йому допомогти обійти санкції і продовжити торгівлю російською нафтою. Як аргументи і підтвердження свого впливового становища він демонстрував знімок із Байденом і стверджував про роботу в ЦРУ.

Однак ділове підприємство індійця було вивертом, а отримані від бізнесмена кошти були спрямовані на потреби Демократичної партії США, пише газета.

Розкриті шахрайські схеми Шрівастави призвели до того, що демократи почали заморожувати отримані від індійця кошти, а ФБР зайнялася його справою. За інформацією видання, зараз політики з Демократичної партії намагаються дистанціюватися від Шрівастави і розірвати з ним усілякі зв'язки.

За даними журналістів, зібравши десятки мільйонів Гаурав зник, знайти його не може навіть ЦРУ.

Нагадаємо, 28 серпня прокуратура Чехії обвинуватила засновника фонду допомоги Україні у шахрайстві.

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