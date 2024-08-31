"Загинути вигідніше": Путін створив у Росії дивну економічну модель смерті, — Le Monde

Як зазначили журналісти, величезні виплати російським військовослужбовцям та членам їх сімей призводять до "перегріву" економіки, коли ціни стрімко зростають через неможливість задовольнити величезний попит.

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Президент Росії Володимир Путін створив таку економічну модель в РФ, за якої чоловікові вигідніше померти, щоб його родина мала хороше фінансове майбутнє. Про це пише французька газета Le Monde.

"З'явилася дивна економічна модель, згідно з якою мертвий росіянин заробляє для своєї сім'ї більше, ніж живий. Фактично, якщо чоловік вирішить піти воювати і помре у віці між 30 і 35 роками, тобто у віці, коли він найактивніший і перебуває в найкращій формі за все своє життя, його смерть буде "вигіднішою" з економічної точки зору, ніж його майбутнє", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що значні кошти, які витрачаються на російський військовий сектор, включаючи виплати контрактникам і компенсації сім'ям загиблих солдатів, створюють фінансову "бульбашку", яка затягує війну.

"Президент Росії Володимир Путін намагається залучити нових добровольців для участі у бойових діях на передовій. Російська влада, як федеральна, так і регіональна, обіцяє величезні зарплати, спокусливі соціальні пільги та значні бонуси, щоб привабити новобранців. Вони також проводять пропагандистські кампанії на вулицях, в університетах, соціальних мережах і на телебаченні, щоб заохотити до служби", — мовиться у статті Le Monde.

Зокрема, щоб залучити ще більше добровольців, Путін вирішив у липні 2024 року подвоїти щомісячне грошове утримання контрактників з 195 000 рублів (1 910 євро) до 400 000 рублів (3 900 євро), що є у 10 разів більше, ніж середня зарплата у РФ.

Крім того, в разі загибелі на фронті родина військового отримає, залежно від регіону, космічні за російськими мірками 11 мільйонів рублів (понад 120 тисяч доларів).

Як зазначив російський економіст Владислав Іноземцев, для Росії подібний метод вербування гарматного м'яса є новинкою, адже раніше солдатів вербували вигадками про патріотичний обов'язок або простим примусом. Тепер же перед пересічним росіянином, який заробляє в середньому 200-400 доларів, виникає колосальна грошова спокуса, яка часто переважує для нього ризики.

Журналісти також підкреслили, що при прийнятті на службу військовослужбовці РФ отримують додаткову одноразову грошову винагороду в розмірі 1,2 млн рублів (понад 11 500 євро), а також користуються привілеями для себе та своїх сімей:

пільгові іпотечні ставки;

доступ до найпрестижніших університетів країни без вступних іспитів;

комфортне пенсійне забезпечення та соціальний статус.

"Кремлівський лідер представив ветеранів "спецоперації" як "нову еліту", припустивши, що одного дня їхні фото можуть прикрасити парту школяра", — йдеться у матеріалі.

Одним із побічних наслідків заливання населення грошима Le Monde назвало ненормальне "зростання" економіки, яке тримається на підвищеному рівні споживання.

"Це призводить до так званого перегріву економіки, коли ціни стрімко зростають через неможливість задовольнити величезний попит — виробничі потужності в країні вичерпані", — пояснили журналісти.

Нагадаємо, 30 серпня агентство Bloomberg повідомило, що Монголія не заарештує Путіна за ордером МКС, адже він їде під "гарантії безпеки Китаю".