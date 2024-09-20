Грає за хокейну команду: син підсанкційного російського губернатора втік до США (фото)

Денис Паслер-молодший у компанії інших єкатеринбурзьких хокеїстів виїхав із Росії. Його батько, Денис Паслер-старший, перебуває під американськими санкціями.

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Син губернатора Оренбурзької області Росії Дениса Паслера став гравцем американської хокейної команди. Про це повідомляє російський канал про дитячо-юнацький хокей "Селекційний відділ".

Зазначається, що шістнадцятирічний син губернатора Оренбурзької області Дениса Паслера став гравцем хокейного клубу New Jersey Rockets з міста Бріджвотер, виступаючи на позиції захисника.

Як повідомляють, Денис Паслер опинився в компанії єкатеринбурзьких хокеїстів із команди "D13-Юність"-2008, які здійснили один із наймасовіших від'їздів із Росії.

Понад десять хлопців з однієї команди поїхали разом за океан, послухавши свого тренера Олександра Антропова і відомого американського агента Марка Гандлера, який представляє інтереси гравців НХЛ.

"У діях російського тренера та іноземного агента належить розібратися Федерації хокею", — зазначає профільний Telegram-канал.

На ресурсі eliteprospects, що стежить за молодіжним хокеєм, зазначається, що Паслер-молодший єдиний іноземець у складі клубу.

У 2022 році батько хокеїста, губернатор Оренбурзької області Денис Паслер, який, до речі, сам захоплюється футболом, потрапив під санкції України, США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Після цього чиновник заявив, що всі його "особисті активи", серед яких і сім'я, "перебувають у Росії".

Нагадаємо, що американський хокеїст Бадді Робінсон одним ударом в обличчя відправив у нокдаун російського капітана Григорія Паніна.

Раніше Фокус писав, що на хокейний матч "Росія — Білорусь", який проходив у Ризі 2021 року, прийшов лише один уболівальник.