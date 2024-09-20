Играет за хоккейную комманду: сын подсанкционного российского губернатора сбежал в США (фото)

Денис Паслер-младший в компании других екатеринбургских хоккеистов выехал из России. Его отец, Денис Паслер-старший, находится под американскими санкциями.

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Сын губернатора Оренбуржской области России Дениса Паслера стал игроком американской хоккейной команды. Об этом сообщает российский канал о детско-юношеском хоккее "Селекционный отдел".

Отмечается, что шестнадцатилетний сын губернатора Оренбургской области Дениса Паслера стал игроком хоккейного клуба New Jersey Rockets из города Бриджвотер, выступая на позиции защитника.

Как сообщается, Денис Паслер оказался в компании екатеринбургских хоккеистов из команды "D13-Юность"-2008, совершивших один из самых массовых отъездов из России.

Больше десяти парней из одной команды уехали разом за океан, послушав своего тренера Александра Антропова и известного американского агента Марка Гандлера, который представляет интересы игроков НХЛ.

"В действиях российского тренера и иностранного агента предстоит разобраться Федерации хоккея", — отмечает профильный Telegram-канал.

На ресурсе eliteprospects, следящем за молодежным хоккеем, отмечается, что Паслер-младший — единственный иностранец в составе клуба.

В 2022 году отец хоккеиста, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, кстати, сам увлекающийся футболом, попал под санкции Украины, США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

После этого чиновник заявил, что все его "личные активы", среди которых и семья, "находятся в России".

Напомним, что американский хоккеист Бадди Робинсон одним ударом в лицо отправил в нокдаун российского капитана Григория Панина.

Ранее Фокус писал, что на хоккейный матч "Россия — Беларусь", который проходил в Риге в 2021 году, пришел всего один болельщик.