"Спрацював закон бумеранга": американський хокеїст відправив у нокдаун чемпіона Росії (відео)

У матчі Салават Юлаєва з Уфи та Трактора (Челябінськ) сталося чотири бійки протягом кількох хвилин. В одній із таких американський форвард Бадді Робінсон одним ударом відправив на лід захисника Григорія Паніна.

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Минулої суботи, 2 березня, у рамках Кубка Гагаріна (плей-офф Континентальної хокейної ліги) уфимський "Салават Юлаєв" приймав удома челябінський "Трактор" і завдяки перемозі 4:1 зрівняв рахунок у серії до чотирьох перемог — 1:1. Про це повідомляє "Матч ТВ".

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Третій період матчу ознаменувався зведенням особистих рахунків: чотири бійки протягом кількох хвилин. В одній із них американський форвард Бадді (Чарльз) Робінсон одним ударом відправив на лід захисника "Салавата" Григорія Паніна.

Після гри головний тренер челябінського клубу Олексій Заварухін назвав дії американського хокеїста самозахистом.

Спочатку в СДК КХЛ вирішили дискваліфікувати хокеїста, але згодом обмежилися грошовим штрафом.

Ексдиректор "Трактора" Андрій Баландін вважає, що Робінсон має просити вибачення перед Паніним за удар в обличчя під час гри. За його словами, Панін не був готовий до бійки. Робінсон же перед ударом несподівано скинув рукавички й вдарив.

"Він північноамериканець і має знати правила бійки", — сказав Баландін, уточнивши, що спочатку хокеїсти домовляються, потім знімають рукавички, судді надають їм місце для з'ясування стосунків. І тільки після цього відбувається бійка.

Колишній захисник "Сочі" Микита Щитов висловився щодо бійки, яка сталася. Він вважає, що стосовно досвідченого захисника клубу з Уфи спрацював "закон бумеранга".

"З одного боку, він швидко скинув рукавички, перехитрив Паніна", — пояснив Щитов. Робінсон дещо відкочувався назад, показуючи, що хоче скинути рукавичку, Панін же котився на нього.

Бадді Робінсон ударив Григорія Паніна

"Слід було вже очікувати бійку і просто подбати про своє здоров'я", — додав він.

Водночас він назвав Паніна досвідченим жорстким гравцем, у якого в кар'єрі було достатньо випадків, коли він грубими способами не за правилами виносив суперників.

"Два роки тому він травмував Лукаша Седлака з "Трактора". Можливо, тут спрацював закон бумеранга, і йому повернулося у відповідь. Рано чи пізно таке трапляється", — нагадав він.

Бадді Робінсон — колишній гравець НХЛ

32-річний Робінсон захищає кольори російського "Трактора" з вересня минулого року, угода розрахована до кінця сезону 2023-24. У своїй професійній кар'єрі в НХЛ він грав за "Калгарі Флеймз", "Чикаго Блекгокс", "Анахайм Майтідакс".

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії Кріштіану Роналду дискваліфікували за вульгарний жест на адресу фанатів.

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