Кричали "Мессі, Мессі": Роналду дискваліфікували за вульгарний жест на адресу фанатів (відео)

Футболіст пропустить наступний матч у чемпіонаті Саудівської Аравії та заплатить штраф — 30 000 ріялів (або 7358 євро).

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Федерація футболу Саудівської Аравії (SAFF) дискваліфікувала нападника клубу "Аль-Насср" Кріштіану Роналду за непристойний жест на адресу вболівальників, які з трибун дражнили португальця і вигукували прізвище його одвічного суперника аргентинця Ліонеля Мессі. Про це повідомляє Goal.

Роналду доведеться пропустити один матч і заплатити штраф — 30 000 ріялів (або 7358 євро).

Повідомляється, що 10 тисяч ріялів підуть футбольній асоціації, а ще 20 — клубу "Аль-Шабаб" на витрати, пов'язані з поданням скарги.

У недавньому кубковому матчі 39-річний португалець забив свій вже 34-й гол у 35 матчах поточного сезону.

Жест Роналду вболівальникам суперника

За час вимушеного простою п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" підтримує форму в спортзалі.

Роналду в спортзалі

"Не можу зупинитися", — написав він в одному зі своїх постів в Instagram.

Нагадаємо, що "Шахтар" вилетів із Ліги Європи після виїзної поразки на марсельському "Велодромі". Перший матч "гірники" зуміли звести до нічиєї, але в матчі-відповіді в "провансальців" була беззаперечна перевага. Українські ж футболісти допускали достатньо браку в обороні.

Також повідомлялося, що легенда "Барселони" Дані Алвес буде змушений відбути чотири роки тюремного ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні. Алвес провів за "синьо-гранатових" понад 400 матчів, виграв шість титулів "Прімери" і три Ліги чемпіонів.