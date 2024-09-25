У Польщі вибухнув скандал через масову видачу шенгенських віз росіянам: що відомо

Росіяни незаконно отримували візи за програмою Poland Business Harbor, хоча заборона на це діяла з 1 березня 2022 року. Візовий центр проводив, як зазначається, занадто поверхневу перевірку документів заявників.

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Уряд Польщі, очолюваний Тадеушем Моравецьким, незаконно видав велику кількість шенгенських віз росіянам у рамках програми Poland Business Harbor та інших програм. Видача віз здійснювалася, незважаючи на обмеження, що діють з 1 березня 2022 року через війну в Україні, повідомляє Schengen.News.

Згідно зі звітом Вищої рахункової палати Польщі, до кінця 2023 року в рамках тільки однієї програми Business Habor громадянам Росії було видано 1838 польських шенгенських віз, що "викликає стурбованість щодо можливих порушень і безпеки країни".

Крім того, візи росіянам видавали через Візовий центр, метою якого було прискорення і полегшення процесу отримання документів.

Ба більше, у звіті зазначено, що документи росіянам видавали навіть після того, як Міністерство сім'ї та соціальної політики заборонило видачу віз, які дозволяють в'їзд до Шенгенської зони з метою працевлаштування для громадян цієї національності.

Незважаючи на заборону, дані показують, що до кінця жовтня 2023 року росіянам було видано ще 55 робочих віз.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на звіт, заявивши, що найгірші підозри підтвердилися. На своїй сторінці в соціальній мережі X він заявив, що уряд "Права і справедливості" впустив у країну велику кількість іноземців в обмін на хабарі.

"Поки польські солдати і прикордонники ризикували своїм здоров'ям і життям, щоб захистити нас від хвилі нелегальної міграції, організованої Путіним і Лукашенком, уряд ПіС впустив 366 тисяч осіб з Азії та Африки за хабарі. Звіт НІК підтвердив наші найгірші підозри", — написав Туск.

Розвідувальне управління Польщі зі свого боку заявило, що скандал матиме негативний вплив на візову політику країни. Воно виявило, що порушення включали, серед іншого, занадто поверхневу перевірку документів, поданих заявниками, особливо щодо студентських віз, включно з неповними заявами.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Чехії заявили, що більше не видаватимуть візи та посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Також Фокус писав, що в Європейському Союзі закликали вжити термінових заходів проти Угорщини, оскільки Будапешт збирається видавати візи росіянам.