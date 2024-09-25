В Польше разразился скандал из-за массовой выдачи шенгенских виз россиянам: что известно

Россияне незаконно получали визы по программе Poland Business Harbor, хотя запрет на это действовал с 1 марта 2022 года. Визовый центр проводил, как отмечается, слишком поверхностную проверку документов заявителей.

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Правительство Польши, возглавляемое Тадеушем Моравецким, незаконно выдало большое количество шенгенских виз россиянам в рамках программы Poland Business Harbor и других программ. Выдача виз производилась, несмотря на ограничения, действующие с 1 марта 2022 года из-за войны в Украине, сообщает Schengen.News.

Согласно отчету Высшей счетной палаты Польши, к концу 2023 года в рамках только одной программы Business Habor гражданам России было выдано 1838 польских шенгенских виз, что "вызывает обеспокоенность относительно возможных нарушений и безопасности страны".

Кроме того, визы россиянам выдавались через Визовый центр, целью которого было ускорение и облегчение процесса получения документов.

Более того, в отчете указано, что документы россиянам выдавался даже после того, как Министерство семьи и социальной политики запретило выдачу виз, разрешающих въезд в Шенгенскую зону с целью трудоустройства для граждан этой национальности.

Несмотря на запрет, данные показывают, что к концу октября 2023 года россиянам было выдано еще 55 рабочих виз.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на отчет, заявив, что худшие подозрения подтвердились. На своей странице в социальной сети X он заявил, что правительство "Права и справедливости" впустило в страну большое количество иностранцев в обмен на взятки.

"Пока польские солдаты и пограничники рисковали своим здоровьем и жизнью, чтобы защитить нас от волны нелегальной миграции, организованной Путиным и Лукашенко, правительство ПиС впустило 366 тысяч человек из Азии и Африки за взятки. Отчет НИК подтвердил наши худшие подозрения", — написал Туск.

Разведывательное управление Польши в свою очередь заявило, что скандал окажет негативное влияние на визовую политику страны. Оно выявило, что нарушения включали, среди прочего, слишком поверхностную проверку документов, представленных заявителями, особенно в отношении студенческих виз, включая неполные заявления.

Напомним, в феврале 2024 года в Чехии заявили, что больше не будут выдавать визы и виды на жительство гражданам России и Беларуси.

Также Фокус писал, что в Европейском Союзе призвали принять срочные меры против Венгрии, поскольку Будапешт собирается выдавать визы россиянам.