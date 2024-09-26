Росія дратує не лише лідерів Перської затоки, а й Китай, — Financial Times

Журналісти наголосили, що постачання зброї хуситам призведе до значного погіршення відносин між РФ та Саудівською Аравією і ОАЕ.

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Те, що Росія веде перемовини з повстанцями-хуситами у Ємені щодо постачання їм протикорабельних крилатих ракет П-800 "Онікс", дратує не лише країни Перської затоки, а й Китай. Про це пише Financial Times.

"Координація з арабськими державами Перської затоки в ОПЕК+ дала Росії важелі впливу на ринок нафти, а ОАЕ стали ключовим каналом для зусиль Росії уникнути західних санкцій", — йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти пояснили, що постачання зброї хуситам з РФ можуть дратувати не тільки лідерів Перської затоки, але й лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Річ у тому, що Китай отримує більшу частину нафти з Близького Сходу, а на китайські кораблі у Червоному морі вже нападали, попри обіцянки хуситів щодо безпечного проходу. Тому постачання протикорабельних ракет хуситам — не в інтересах Китаю.

Автори матеріалу зазначали, що у Москві зіткнулись з дилемою, що робити далі та міркує над ймовірними втратами, які може отримати, якщо продовжить постачання зброї.

Журналісти підкреслили, що серйозна допомога хуситам значно погіршила б відносини Москви з Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, які є важливими партнерами для економічного виживання Росії під час війни:

"Вертикальна ескалація стосовно тих, хто підтримує Україну, не буде пов’язана з такими ж ризиками роздратування незахідних партнерів Росії. Якщо адміністрація Байдена зніме вето на українські удари дальньої дії, Росія цілком може розширити свої диверсійні, шпигунські та дезінформаційні операції в Європі", — йдеться у статті FT.

Нагадаємо, 25 вересня Reuters повідомило, що єменські хусити можуть отримати від РФ сучасні ракети П-800 "Онікс".

У цей же день Financial Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Пригожин таємно використовував західні банки для платежів групи "Вагнера".