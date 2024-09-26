Россия раздражает не только лидеров Персидского залива, но и Китай, — Financial Times
Журналисты отметили, что поставки оружия хуситам приведут к значительному ухудшению отношений между РФ с Саудовской Аравией и ОАЭ.
То, что Россия ведет переговоры с повстанцами-хуситами в Йемене о поставках им противокорабельных крылатых ракет П-800 "Оникс", раздражает не только страны Персидского залива, но и Китай. Об этом пишет Financial Times.
"Координация с арабскими государствами Персидского залива в ОПЕК+ дала России рычаги влияния на рынок нефти, а ОАЭ стали ключевым каналом для усилий России избежать западных санкций", — говорится в материале.
В то же время журналисты объяснили, что поставки оружия хуситам из РФ могут раздражать не только лидеров Персидского залива, но и лидера Китая Си Цзиньпина.
Дело в том, что Китай получает большую часть нефти с Ближнего Востока, а на китайские корабли в Красном море уже нападали, несмотря на обещания хуситов о безопасном проходе. Поэтому поставки противокорабельных ракет хуситам — не в интересах Китая.
Авторы материала отмечали, что в Москве столкнулись с дилеммой, что делать дальше и размышляет над вероятными потерями, которые может получить, если продолжит поставки оружия.
Журналисты подчеркнули, что серьезная помощь хуситам значительно ухудшила бы отношения Москвы с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые являются важными партнерами для экономического выживания России во время войны:
"Вертикальная эскалация в отношении тех, кто поддерживает Украину, не будет связана с такими же рисками раздражения незападных партнеров России. Если администрация Байдена снимет вето на украинские удары дальнего действия, Россия вполне может расширить свои диверсионные, шпионские и дезинформационные операции в Европе", — говорится в статье FT.
Напомним, 25 сентября Reuters сообщило, что йеменские хуситы могут получить от РФ современные ракеты П-800 "Оникс".
В этот же день Financial Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что Пригожин тайно использовал западные банки для платежей группы "Вагнера".