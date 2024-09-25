Йеменские хуситы могут получить от РФ современные ракеты П-800 "Оникс": детали

Противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", которые идут на экспорт под названием "Яхонт", будут угрожать не только торговым кораблям, но и военным.

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Иран выступает посредником в переговорах России и йеменских хуситов по современным противокорабельным ракетам "Яхонт" (П-800 "Оникс"). Кремль, как сообщается, пока колеблется, но у него обязательства перед Ираном, который снабжает его беспилотниками и ракетами "Fath 360". Об этом пишет Reuters.

Ракеты П-800 "Оникс" будут угрожать западным кораблям в Красном море. Причем не только коммерческим, но и военным судам США и Европы, которые их защищают. Об этом сообщили три западных и региональных источника, что свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой.

Семь источников сообщили, что Россия пока не приняла решения о передаче ракет "Яхонт" (также известных как П-800 "Оникс"), думают в Кремле с июля, но о посреднической роли Ирана ранее не сообщалось.

С ноября хуситы неоднократно наносили удары с использованием беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных путях Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне с Израилем в секторе Газа.

Они потопили по меньшей мере два судна и захватили еще одно, нарушив мировую морскую торговлю, вынудив судоходные компании перенаправлять грузы и, по данным отраслевых источников, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю.

Атакованный хуситами российский танкер в Красном море

В ответ США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов, однако не смогли остановить атаки группировки.

Два региональных чиновника, осведомленных о переговорах, сообщили, что хуситы и русские встречались в Тегеране по крайней мере дважды в этом году и что переговоры о поставке десятков ракет, имеющих дальность полета около 300 км, продолжаются, а новые встречи в Тегеране ожидаются в ближайшие недели.

Ранее Россия поставляла ракеты "Яхонт" поддерживаемой Ираном организации "Хезболла".

Один из источников сообщил, что переговоры начались при президенте Ирана Ибрагиме Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолета.

"Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт", — сообщил источник в западной разведке. — Иранцы выступают посредниками в переговорах, но не хотят ставить под ними свою подпись".

"Мы не знаем ничего о том, что вы упомянули", — заявил официальный представитель йеменских хуситов Мохамед Абдель-Салам.

Высокопоставленный американский чиновник отказался назвать конкретные системы, которые могут быть переданы, но подтвердил, что Россия обсуждает возможность поставки ракет хуситам, назвав такое развитие событий "крайне тревожным".

Представитель Министерства обороны США заявил, что любые попытки усилить возможности хуситов "подорвут общие международные интересы в глобальной свободе судоходства и стабильности в Красном море и на Ближнем Востоке в целом".

Россия и Иран формируют крепкий союз: что о нем известно

Россия и Иран развивают более тесные военные связи на фоне войны России в Украине. Ранее в этом месяце Соединенные Штаты заявили, что Тегеран якобы передал баллистические ракеты Москве для использования против Украины.

Встреча Владимира Путина и Ибрахима Раиси Фото: РИА Новости

По словам трех источников, одной из причин, по которой Москва вооружает хуситов, является вероятность того, что западные государства могут разрешить Украине использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь России.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что переговоры России и хуситов "судя по всему, связаны с нашей позицией на Украине и тем, что мы готовы или не готовы сделать" в отношении просьб Киева снять ограничения на использование дальнобойного оружия.

Президент России Владимир Путин в июне предупредил, что Москва может направить противникам Запада по всему миру современное оружие дальнего радиуса действия, подобное тому, которое США и их союзники поставляют Украине.

Что известно о ракетах "Яхонт"

"Яхонт" считается одной из самых совершенных противокорабельных ракет в мире. Она разработана таким образом, чтобы скользить по поверхности моря, избегая обнаружения, со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, что затрудняет ее перехват.

Фабиан Хинц, эксперт по баллистическим ракетам Международного института стратегических исследований, заявил, что передача Россией ракет "Яхонт" хуситам станет "переломным моментом" для региональной безопасности.

"П-800 — гораздо более мощная система, чем противокорабельные баллистические и крылатые ракеты, которые хуситы использовали до сих пор", — сказал Хинц.

Ракета "Яхонт" (П-800 "Оникс") Фото: Открытые источники

По словам Хинца, хуситы могут использовать П-800 "Оникс" не только для атак по судам, но и для наземных атак, что Саудовская Аравия будет рассматривать как угрозу.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что делегация официальных лиц США обсудила российско-хуситские переговоры со своими саудовскими коллегами во время визита в Саудовскую Аравию этим летом, и что Вашингтон поднял этот вопрос в беседе с Москвой.

Саудиты также напрямую выразили свою обеспокоенность россиянам. Хинц сказал, что России нужно будет помочь с техническими аспектами доставки ракет, включая то, как перевести их и сделать их работоспособными без того, чтобы США обнаружили и уничтожили оружие. Хуситы также должны будут пройти обучение по системе.

Пуск ракеты П-800 "Оникс" ("Яхонт") Фото: defence-ua

Высокопоставленный американский чиновник предупредил о тяжелых последствиях, если передача состоится.

"Саудовцы встревожены. Мы встревожены, и другие региональные партнеры встревожены. Хуситы уже наносят достаточно ущерба в Красном море, и это позволит им сделать больше", — сказал чиновник.

Напомним, избранный в июле 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что его страна предоставляла России баллистические ракеты после вступления Пезешкиана в должность. При этом член Комиссии национальной безопасности Исламского совета Ахмед Бахшиш Ардестани подтвердил новость об отправке ракет иранского производства в РФ.