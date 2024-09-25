Єменські хусити можуть отримати від РФ сучасні ракети П-800 "Онікс": деталі

Протикорабельні ракети П-800 "Онікс", які йдуть на експорт під назвою "Яхонт", загрожуватимуть не тільки торговельним кораблям, а й військовим.

Related video

Іран виступає посередником у переговорах Росії та єменських хуситів щодо сучасних протикорабельних ракет "Яхонт" (П-800 "Онікс"). Кремль, як повідомляється, поки що вагається, але у нього зобов'язання перед Іраном, який постачає йому безпілотники і ракети "Fath 360". Про це пише Reuters.

Ракети П-800 "Онікс" загрожуватимуть західним кораблям у Червоному морі. Причому не лише комерційним, а й військовим суднам США та Європи, які їх захищають. Про це повідомили три західні та регіональні джерела, що свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з Москвою.

Сім джерел повідомили, що Росія наразі не ухвалила рішення про передачу ракет "Яхонт" (також відомих як П-800 "Онікс"), думають у Кремлі з липня, але про посередницьку роль Ірану раніше не повідомляли.

З листопада хусити неодноразово завдавали ударів із використанням безпілотників і ракет по суднах у найважливіших судноплавних шляхах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні з Ізраїлем у секторі Гази.

Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, порушивши світову морську торгівлю, змусивши судноплавні компанії переспрямовувати вантажі і, за даними галузевих джерел, збільшивши витрати на страхування суден, що курсують Червоним морем.

Атакований хуситами російський танкер у Червоному морі

У відповідь США і Велика Британія завдали ударів по позиціях хуситів, однак не змогли зупинити атаки угруповання.

Два регіональні чиновники, обізнані про переговори, повідомили, що хусити й росіяни зустрічалися в Тегерані принаймні двічі цього року, і що переговори про постачання десятків ракет, які мають дальність польоту близько 300 км, тривають, а нові зустрічі в Тегерані очікують найближчими тижнями.

Раніше Росія постачала ракети "Яхонт" підтримуваній Іраном організації "Хезболла".

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у травні внаслідок аварії вертольота.

"Росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт", — повідомило джерело в західній розвідці. — Іранці виступають посередниками в переговорах, але не хочуть ставити під ними свій підпис".

"Ми не знаємо нічого про те, що ви згадали", — заявив офіційний представник єменських хуситів Мохамед Абдель-Салам.

Високопоставлений американський чиновник відмовився назвати конкретні системи, які можуть бути передані, але підтвердив, що Росія обговорює можливість постачання ракет хуситам, назвавши такий розвиток подій "вкрай тривожним".

Представник Міністерства оборони США заявив, що будь-які спроби посилити можливості хуситів "підірвуть загальні міжнародні інтереси в глобальній свободі судноплавства і стабільності в Червоному морі та на Близькому Сході загалом".

Росія та Іран формують міцний союз: що про нього відомо

Росія та Іран розвивають тісніші військові зв'язки на тлі війни Росії в Україні. Раніше цього місяця Сполучені Штати заявили, що Тегеран нібито передав балістичні ракети Москві для використання проти України.

Зустріч Володимира Путіна та Ібрагіма Раїсі Фото: РІА Новини

За словами трьох джерел, однією з причин, через яку Москва озброює хуситів, є ймовірність того, що західні держави можуть дозволити Україні використовувати свою зброю для нанесення ударів углиб Росії.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що переговори Росії і хуситів "судячи з усього, пов'язані з нашою позицією в Україні і тим, що ми готові або не готові зробити" щодо прохань Києва зняти обмеження на використання далекобійної зброї.

Президент Росії Володимир Путін у червні попередив, що Москва може спрямувати супротивникам Заходу в усьому світі сучасну зброю дальнього радіуса дії, схожу до тієї, яку США та їхні союзники постачають Україні.

Що відомо про ракети "Яхонт"

"Яхонт" вважається однією з найдосконаліших протикорабельних ракет у світі. Вона розроблена так, щоб ковзати поверхнею моря, уникаючи виявлення, зі швидкістю, яка вдвічі перевищує швидкість звуку, що ускладнює її перехоплення.

Фабіан Хінц, експерт з балістичних ракет Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив, що передання Росією ракет "Яхонт" хуситам стане "переломним моментом" для регіональної безпеки.

"П-800 — набагато потужніша система, ніж протикорабельні балістичні та крилаті ракети, які хусити використовували досі", — сказав Хінц.

Ракета "Яхонт" (П-800 "Онікс") Фото: Відкриті джерела

За словами Хінца, хусити можуть використовувати П-800 "Онікс" не тільки для атак по суднах, а й для наземних ударів, що Саудівська Аравія розглядатиме як загрозу.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що делегація офіційних осіб США обговорила російсько-хуситські переговори зі своїми саудівськими колегами під час візиту в Саудівську Аравію цього літа, і що Вашингтон підняв це питання в бесіді з Москвою.

Саудити також безпосередньо висловили свою стурбованість росіянам. Хінц сказав, що Росії потрібно буде допомогти з технічними аспектами доставки ракет, включно з тим, як перевести їх і зробити їх працездатними без того, щоб США виявили та знищили зброю. Хусити також повинні будуть пройти навчання за системою.

Пуск ракети П-800 "Онікс" ("Яхонт") Фото: defence-ua

Високопоставлений американський чиновник попередив про важкі наслідки, якщо передання відбудеться.

"Саудівці стривожені. Ми стривожені, й інші регіональні партнери стривожені. Хусити вже завдають достатньо шкоди в Червоному морі, і це дасть їм змогу зробити більше", — сказав чиновник.

Нагадаємо, обраний у липні 2024 року президент Ірану Масуд Пезешкіан заперечує, що його країна надавала Росії балістичні ракети після вступу Пезешкіана на посаду. Водночас член Комісії національної безпеки Ісламської ради Ахмед Бахшиш Ардестані підтвердив новину про відправлення ракет іранського виробництва в РФ.