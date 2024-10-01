В СІЗО уже готуються: РФ планує забрати 40% підсудних на війну проти України, — ЗМІ

Зміни у російському законодавстві дозволять рекрутерам із армії країни-агресора завербувати майже 20 000 осіб з-поміж тих, хто у РФ перебуває під слідством та має статус підозрюваного у скоєнні злочину.

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Російська влада планує відправити на війну проти України 40% підсудних у зв’язку з ухваленням нового закону, який дозволяє залучили до армії країна-агресорки таку категорію осіб. Про це пише російське неурядове видання "Важные истории" з посиланням на своїх співрозмовників.

Двоє адвокатів, які працюють у РФ з кримінальними справами, повідомили виданню, що в російських СІЗО розпочалася підготовка для того, аби підсудних "зірвати з ланцюга", тобто відправити на війну. Джерело у Міноборони РФ повідомило, що відповідне завдання було поставлене військовим, які займаються рекрутингом. Наразі відбувається збір інформації про кількість придатних до військової служби та укладанню контракту.

"З приблизно 60 тис. підсудних очікується забрати 40%", — сказав співрозмовник видання, що, за даними інших джерел медіа, означає, що на війну проти України можуть відправити до 20 тисяч осіб.

Ще один співрозмовник видання каже, що раніше охочих укласти контракт із Міноборони країни-агресора було доволі багато. За інформацією адвоката Дмитра Захватова, в ІТТ та СІЗО також "переконують" підписати контракт із Міноборони шляхом посилення умов утримання, а саму активну кампанію з вербування ув’язнених юрист пов'язує з небажанням влади "оголошувати другу хвилю мобілізації".

Джерело з Генштабу армії РФ заявило виданню, що кількість ув’язнених, яких вербують на війну, скорочується і "це не нескінченний ресурс".

"Рішення відправляти на "СВО" (так у РФ називають війну проти України — Ред.) підсудних говорить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий, як раніше. Засуджені за легкими статтями, ті, кому недовго сидіти, не дуже охоче йдуть воювати. […] У Росії значну частину такого контингенту вже вигребли, доводиться брати потенційних в'язнів на вході", — каже співрозмовник видання.

За його словами, відправлення на війну 40% підсудних — "це чиновницькі обіцянки, можливо, з огляду на досвід набору підслідних та ув'язнених". На запитання, чи всі ці фактори не збільшують ймовірність нової хвилі мобілізації, співрозмовник видання сказав наступне: "Залежить від того, чи вистачить Кремлю терпіння. Поки що політичне керівництво влаштовує просування військ на 400 метрів за добу та поступове сточування української армії, але все може змінитися".

Нагадаємо, 19 вересня WSJ повідомляв, що на початку 2024 року Путін не погодив нову хвилю мобілізації у РФ, на якій наполягав колишній глава Міноборони РФ Шойгу.

25 вересня видання Bloomberg заявило, що російські депутати ухвалили зміни до закону, за яким РФ може залучати до лав своєї армії осіб, які мають статус підозрюваних у скоєнні злочинів.