В СИЗО уже готовятся: РФ планирует забрать 40% подсудимых на войну против Украины, — СМИ

Изменения в российском законодательстве позволят рекрутерам из армии страны-агрессора завербовать почти 20 000 человек из числа тех, кто в РФ находится под следствием и имеет статус подозреваемого в совершении преступления.

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Российские власти планируют отправить на войну против Украины 40% подсудимых в связи с принятием нового закона, который позволяет привлечь в армию страна-агрессора такую категорию лиц. Об этом пишет российское неправительственное издание "Важные истории" со ссылкой на своих собеседников.

Двое адвокатов, работающих в РФ с уголовными делами, сообщили изданию, что в российских СИЗО началась подготовка для того, чтобы подсудимых "сорвать с цепи", то есть отправить на войну. Источник в Минобороны РФ сообщил, что соответствующая задача была поставлена военным, которые занимаются рекрутингом. Сейчас происходит сбор информации о количестве годных к военной службе и заключению контракта.

"Из примерно 60 тыс. подсудимых ожидается забрать 40%", — сказал собеседник издания, что, по данным других источников медиа, означает, что на войну против Украины могут отправить до 20 тысяч человек.

Еще один собеседник издания говорит, что ранее желающих заключить контракт с Минобороны страны-агрессора было довольно много. По информации адвоката Дмитрия Захватова, в ИВС и СИЗО также "убеждают" подписать контракт с Минобороны путем ужесточения условий содержания, а саму активную кампанию по вербовке заключенных юрист связывает с нежеланием власти "объявлять вторую волну мобилизации".

Источник из Генштаба армии РФ заявил изданию, что количество заключенных, которых вербуют на войну, сокращается, и "это не бесконечный ресурс".

"Решение отправлять на "СВО" (так в РФ называют войну против Украины. — Ред.) подсудимых говорит о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как раньше. Осужденные по легким статьям, те, кому недолго сидеть, не очень охотно идут воевать. [...] В России значительную часть такого контингента уже выгребли, приходится брать потенциальных заключенных на входе", — говорит собеседник издания.

По его словам, отправка на войну 40% подсудимых — "это чиновничьи обещания, возможно, учитывая опыт набора подследственных и заключенных". На вопрос, все ли эти факторы не увеличивают вероятность новой волны мобилизации, собеседник издания сказал следующее: "Зависит от того, хватит ли Кремлю терпения. Пока что политическое руководство устраивает продвижение войск на 400 метров в сутки и постепенное стачивание украинской армии, но все может измениться".

Напомним, 19 сентября WSJ сообщал, что в начале 2024 года Путин не согласовал новую волну мобилизации в РФ, на которой настаивал бывший глава Минобороны РФ Шойгу.

25 сентября издание Bloomberg заявило, что российские депутаты приняли изменения в закон, по которому РФ может привлекать в ряды своей армии лиц, имеющих статус подозреваемых в совершении преступлений.