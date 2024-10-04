У Конго перекинувся човен з 278 пасажирами: багато загиблих і зниклих безвісти (відео)

Люди, які чекали на березі прибуття свої рідних та друзів, стали свідками трагедії. На борту човна перебувало 278 осіб, хоча плавзасіб був розрахований на перевезення лише 80 осіб.

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У Конго в 700 метрах від берега перекинувся і затонув човен із 278 пасажирами. 78 людей загинули, десятки зникли безвісти. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що судно було перевантажено через небезпеку наземних маршрутів у регіоні. Трагічна подія сталася на озері Ківу якраз у той момент, коли судно MV Merdy збиралося пришвартуватися в порту Кітуку.

Люди, які чекали на березі прибуття свої рідних та друзів, стали свідками трагедії. На борту човна перебувало 278 осіб, хоча плавзасіб був розрахований на перевезення лише 80 осіб.

Човен затонув буквально за кілька секунд.

Губернатор провінції Південне Ківу повідомив, що зараз кількість загиблих становить 78 осіб

"Точні цифри визначаться щонайменше за три дні, оскільки поки що не всі тіла знайдено", — сказав Жан-Жак Пурісі.

Човен був переповнений через те, що бойові дії в регіоні між урядовими військами і повстанцями зробили дороги небезпечними або непрохідними.

Між Гомою і Міновою вантажівки, що перевозять продовольство та інші припаси, зупиняються або піддаються обшукам, що змушує багатьох торговців перевозити товари через озеро Ківу. Відсутність безпеки також зробила вартість автомобільних перевезень недоступною для більшості людей.

Нагадаємо, що у Китаї затонув атомний підводний човен, і він спробував приховати цю подію від громадськості. У Пекіна зараз один із найбільших морських флотів у світі й інцидент із потопленням субмарини може мати наслідки.