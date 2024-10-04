В Конго перевернулась лодка с 278 пассажирами: много погибших и пропавших без вести (видео)

Люди, которые ждали на берегу прибытия своих родных и друзей, стали свидетелями трагедии. На борту лодки находилось 278 человек, хотя плавсредство было рассчитано на перевозку лишь 80 человек.

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В Конго в 700 метрах от берега перевернулась и затонула лодка с 278 пассажирами. 78 человек погибли, десятки пропали без вести. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что судно было перегружено из-за опасности наземных маршрутов в регионе. Трагическое событие произошло на озере Киву как раз в тот момент, когда судно MV Merdy собиралось пришвартоваться в порту Китуку.

Люди, которые ждали на берегу прибытия своих родных и друзей, стали свидетелями трагедии. На борту лодки находилось 278 человек, хотя плавсредство было рассчитано на перевозку лишь 80 человек.

Лодка затонула буквально за несколько секунд.

Губернатор провинции Южное Киву сообщил, что сейчас количество погибших составляет 78 человек

"Точные цифры определятся минимум через три дня, поскольку пока не все тела найдены", — сказал Жан-Жак Пуриси.

Лодка была переполнена из-за того, что боевые действия в регионе между правительственными войсками и повстанцами сделали дороги опасными или непроходимыми.

Между Гомой и Миновой грузовики, перевозящие продовольствие и другие припасы, останавливаются или подвергаются обыскам, что вынуждает многих торговцев перевозить товары через озеро Киву. Отсутствие безопасности также сделало стоимость автомобильных перевозок недоступной для большинства людей.

Напомним, что в Китае затонула атомная подводная лодка, и он попытался скрыть это событие от общественности. У Пекина сейчас один из крупнейших морских флотов в мире и инцидент с потоплением субмарины может иметь последствия.