Москва викликала німецького посла через нову військову базу, — Bild

Росіяни стверджують, що відкриття нового військово-морського штабу в місті Росток є розширенням інфраструктури НАТО в колишній Східній Німеччині і порушує договір, укладений під час об'єднання Німеччини у 1990 році.

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У понеділок 21 жовтня відбулося відкриття нового тактичного військово-морського штабу в місті Росток. У штабі, зокрема, будуть виконуватися завдання НАТО. Через це 22 жовтня Міністерство зовнішніх справ Росії викликало посла Німеччини в Москві Олександра Графа Ламбсдорфа і висловило йому протест. Про це повідомляє видання Bild.

Журналісти видання зазначають, що насправді нову базу не можна вважати штаб-квартирою НАТО, а скоріше вона є штабом військово-морських сил Німеччини з міжнародною участю. Росток не буде постійним місцем дислокації військ НАТО.

Однак у МЗС Росії заявили, що введення в експлуатацію штабу в місті Росток, на їхню думку, порушує договір "два плюс чотири" 1990 року, який уклали під час об'єднання Німеччини і який забороняв розміщувати війська інших держав на території колишньої НДР. Росіяни також заявили, що розширення військової інфраструктури НАТО на цій території потягне за собою негативні наслідки і що вони вимагають від Берліна пояснень.

З якою метою відкрили штаб у місті Росток

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який урочисто відкривав штаб у понеділок, зазначив, він є "неоціненним" для безпеки на морі та захисту східного флангу НАТО, бо регіон Балтійського моря "майже щодня піддається виклику з боку Росії". Штаб здійснюватиме моніторинг ситуації в регіоні та організовувати військово-морську діяльність союзників по НАТО.

"Він керує операцією військово-морських сил під час миру, кризи та війни", — пояснив Пісторіус.

У німецькому місті Росток відкрили новий військово-морський штаб Фото: Bundeswehr

Керівником нового штабу на найближчі 4 роки призначений німецький адмірал Стефан Гайш. Потім свою чергу візьмуть Польща та Швеція.

З словами Пісторіуса, російські військово-повітряні сили "свідомо провокують і порушують" повітряний простір Німеччини та її партнерів. Російські дослідницькі кораблі часто підходили "підозріло близько" до вузлів інфраструктури, трубопроводів і вітрових електростанцій.

Також міністр оборони Німеччини попередив, що Росія розширює свою присутність у Балтійському морі, створюючи у Калінінградській області "бастіон із важким озброєнням", що має в арсеналі "сотні ракет, які можуть бути націлені на столиці Європи та досягти їх".

Варто зазначити, на зустрічі з журналістами 22 жовтня президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості вступу України до НАТО без окупованих територій. Він запевнив, що Україна не обговорює можливість обміняти окуповані Росією території на вступ до НАТО, хоча такі ідеї можуть виникати в деяких партнерів.

Також Фокус у рубриці новини світу писав, що 19 жовтня в НАТО змоделювали можливий сценарій нападу РФ на країни Балтії. Симуляція показала, що країни 10 днів лишатимуться без військової підтримки, а Литва буде спустошена і частково окупована за 2 тижні.