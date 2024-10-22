Москва вызвала немецкого посла из-за новой военной базы, — Bild

Россияне утверждают, что открытие нового военно-морского штаба в городе Росток является расширением инфраструктуры НАТО в бывшей Восточной Германии и нарушает договор, заключенный во время объединения Германии в 1990 году.

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В понедельник 21 октября состоялось открытие нового тактического военно-морского штаба в городе Росток. В штабе, в частности, будут выполняться задачи НАТО. Из-за этого 22 октября Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Графа Ламбсдорфа и выразило ему протест. Об этом сообщает издание Bild.

Журналисты издания отмечают, что на самом деле новую базу нельзя считать штаб-квартирой НАТО, а скорее она является штабом военно-морских сил Германии с международным участием. Росток не будет постоянным местом дислокации войск НАТО.

Однако в МИД России заявили, что ввод в эксплуатацию штаба в городе Росток, по их мнению, нарушает договор "два плюс четыре" 1990 года, который был заключен во время объединения Германии и который запрещал размещать войска других государств на территории бывшей ГДР. Россияне также заявили, что расширение военной инфраструктуры НАТО на этой территории повлечет за собой негативные последствия и что они требуют от Берлина объяснений.

С какой целью открыли штаб в городе Росток

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус, который торжественно открывал штаб в понедельник, отметил, что он является "неоценимым" для безопасности на море и защиты восточного фланга НАТО, потому что регион Балтийского моря "почти ежедневно подвергается вызову со стороны России". Штаб будет осуществлять мониторинг ситуации в регионе и организовывать военно-морскую деятельность союзников по НАТО.

"Он руководит операцией военно-морских сил во время мира, кризиса и войны", — пояснил Писториус.

В немецком городе Росток открыли новый военно-морской штаб Фото: Bundeswehr

Руководителем нового штаба на ближайшие 4 года назначен немецкий адмирал Стефан Гайш. Затем свою очередь примут Польша и Швеция.

По словам Писториуса, российские военно-воздушные силы "сознательно провоцируют и нарушают" воздушное пространство Германии и ее партнеров. Российские исследовательские корабли часто подходили "подозрительно близко" к узлам инфраструктуры, трубопроводам и ветровым электростанциям.

Также министр обороны Германии предупредил, что Россия расширяет свое присутствие в Балтийском море, создавая в Калининградской области "бастион с тяжелым вооружением", имеющий в арсенале "сотни ракет, которые могут быть нацелены на столицы Европы и достичь их".

Стоит отметить, на встрече с журналистами 22 октября президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий. Он заверил, что Украина не обсуждает возможность обменять оккупированные Россией территории на вступление в НАТО, хотя такие идеи могут возникать у некоторых партнеров.

Также Фокус в рубрике новости мира писал, что 19 октября в НАТО смоделировали возможный сценарий нападения РФ на страны Балтии. Симуляция показала, что страны 10 дней будут оставаться без военной поддержки, а Литва будет опустошена и частично оккупирована за 2 недели.