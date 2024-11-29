Випало 40 см снігу: Сеул накрив найбільший снігопад за останнє століття, є загиблі (відео)

Снігопад став третім найсильнішим у столиці Південної Кореї з початку ведення записів у 1907 році. За попередніми даними, жертвами негоди стали п'ятеро людей. У четвер скасували близького 150 рейсів.

Потужний снігопад вкрив столичний регіон Південної Кореї, зокрема Сеул і провінцію Кьонгідо, де зафіксовано понад 40 сантиметрів снігу. У місті Йон’їн, розташованому за 40 кілометрів на південь від Сеула, сніговий покрив сягнув 47,5 см, тоді як у сеульських районах Гванак і Сонбук випало 40,2 см і 27,1 см відповідно. Про це пише Yonhap.

Днем, який точно увійде в історію для Сеула, стала середа. Місто побачило найсильніший листопадовий снігопад із моменту початку сучасних спостережень у 1907 році — 16,5 см.

Сильний снігопад спричинив значні транспортні ускладнення. У Сеулі та прилеглих регіонах влада закрила деякі дороги через падіння дерев, зокрема в районі Кванчжін. На залізничних лініях столиці спостерігалися затримки через очищення шляхів від снігу та гілок.

Також було мобілізовано понад 11 тисяч працівників і майже 20 тисяч одиниць техніки для очищення доріг від снігу у місті. Роботу метро в години пік продовжили на одну годину. У північно-західному районі Мапо через падіння дерев без електрики залишилися 750 домогосподарств, а ще 270 зіткнулися з перебоями у водопостачанні через обрив ліній електропередач.

Снігопад також вплинув на роботу шкіл. У Сеулі три навчальні заклади закрилися, а 27 шкіл скоригували розклад, розпочавши заняття пізніше. Крім того, було скасовано 114 міжнародних та 28 внутрішніх авіарейсів.

Стихія стала причиною трагедій. У четвер у Йон’їні чоловік у віці 60 років загинув після того, як на нього впало дерево під час очищення снігу. Напередодні, в середу, ще одна людина загинула в місті Пьонтек через обвал конструкції на території майданчика для водіння.

Reuters повідомляє про щонайменше п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, 7 листопада на вершині гори Фудзі-сан в Японії з'явився сніг, хоча зазвичай це стається ще в жовтні.

Нагадаємо, Фокус писав про повінь в іспанській Валенсії. Велика водна зносила мости, автомобілі й потяги.