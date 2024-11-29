Выпало 40 см снега: Сеул накрыл самый большой снегопад за последнее столетие, есть погибшие (видео)

Снегопад стал третьим самым сильным в столице Южной Кореи с начала ведения записей в 1907 году. По предварительным данным, жертвами непогоды стали пять человек. В четверг отменили около 150 рейсов.

Мощный снегопад покрыл столичный регион Южной Кореи, в частности Сеул и провинцию Кёнгидо, где зафиксировано более 40 сантиметров снега. В городе Йоньин, расположенном в 40 километрах к югу от Сеула, снежный покров достиг 47,5 см, тогда как в сеульских районах Гванак и Сонбук выпало 40,2 см и 27,1 см соответственно. Об этом пишет Yonhap.

Днем, который точно войдет в историю для Сеула, стала среда. Город увидел самый сильный ноябрьский снегопад с момента начала современных наблюдений в 1907 году — 16,5 см.

Сильный снегопад вызвал значительные транспортные осложнения. В Сеуле и прилегающих регионах власти закрыли некоторые дороги из-за падения деревьев, в частности в районе Кванчжин. На железнодорожных линиях столицы наблюдались задержки из-за очистки путей от снега и веток.

Также было мобилизовано более 11 тысяч работников и почти 20 тысяч единиц техники для очистки дорог от снега в городе. Работу метро в часы пик продлили на один час. В северо-западном районе Мапо из-за падения деревьев без электричества остались 750 домохозяйств, а еще 270 столкнулись с перебоями в водоснабжении из-за обрыва линий электропередач.

Снегопад также повлиял на работу школ. В Сеуле три учебных заведения закрылись, а 27 школ скорректировали расписание, начав занятия позже. Кроме того, было отменено 114 международных и 28 внутренних авиарейсов.

Стихия стала причиной трагедий. В четверг в Йоньине мужчина в возрасте 60 лет погиб после того, как на него упало дерево во время очистки снега. Накануне, в среду, еще один человек погиб в городе Пьонтек из-за обвала конструкции на территории площадки для вождения.

Reuters сообщает о по меньшей мере пяти погибших.

Напомним, 7 ноября на вершине горы Фудзи-сан в Японии появился снег, хотя обычно это происходит еще в октябре.

Напомним, Фокус писал о наводнении в испанской Валенсии. Большая водная сносила мосты, автомобили и поезда.