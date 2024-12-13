Невідомі влаштували провокацію в Українському культурному центрі в Ізраїлі: деталі (фото)

Вікна Українського культурного центру в Тель-Авіві вночі обклеїли провокативними листівками, на яких зображено військового з закривавленими руками.

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У столиці Ізраїлю Тель-Авіві вночі 12 грудня невідомі обклеїли Український культурний центр листівками із написом "Не лише Росія окупант", повідомляє пресслужба Посольства України в Державі Ізраїль.

"Минулої ночі приміщення нашого Культурного центру в Тель-Авіві було обклеєно листівками провокативного характеру", — йдеться в повідомленні.

На листівках зображено військового з закривавленими руками та прапором Росії під одним шевроном і прапором Ізраїлю — під іншим.

Дипломати зазначили, що місцеві правоохоронці ведуть розслідування щодо акту вандалізму та шукають винних. В українському посольстві підозрюють, що це робота росіян.

"Залишається лише здогадуватись, що цією витівкою намагались досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив у регіоні, намагається у будь-який спосіб чинити деструктивізм", — сказали у відомстві.

Провокативні листівки з написами "Не лише Росія окупант" на вікнах Українського культурного центру в Ізраїлі Фото: Facebook / Embassy of Ukraine in the State of Israel

Українські дипломати зазначили, що Україна підтримувала та продовжує підтримувати право Ізраїлю на самозахист і оборону своїх територій і населення.

"Російським провокаторам не вдасться посіяти розбрат у дружні відносини між українським та ізраїльським народами", — сказали в посольстві.

Посольство України в Ізраїлі шукає провокаторів, які обклеїли Український культурний центр листівками Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 грудня на американського боксера Флойда Мейвезера напали через підтримку Ізраїлю, коли він ходив магазинами в центрі Лондона. Це сталося після того, як на питання про Ізраїль боксер відповів, що він "гордий тим, що підтримує євреїв".

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 21 листопада видав ордери на арешт Нетаньягу і Галланта. МКС підозрює ізраїльських прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта у скоєнні воєнних злочинів під час бойових дій у секторі Газа.