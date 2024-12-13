Неизвестные устроили провокацию в Украинском культурном центре в Израиле: детали (фото)

Окна Украинского культурного центра в Тель-Авиве ночью обклеили провокационными листовками, на которых изображен военный с окровавленными руками.

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В столице Израиля Тель-Авиве ночью 12 декабря неизвестные обклеили Украинский культурный центр листовками с надписью "Не только Россия оккупант", сообщает пресс-служба Посольства Украины в Государстве Израиль.

"Прошлой ночью помещение нашего Культурного центра в Тель-Авиве было обклеено листовками провокационного характера", — говорится в сообщении.

На листовках изображен военный с окровавленными руками и флагом России под одним шевроном и флагом Израиля — под другим.

Дипломаты отметили, что местные правоохранители ведут расследование по акту вандализма и ищут виновных. В украинском посольстве подозревают, что это работа россиян.

"Остается только догадываться, что этой выходкой пытались достичь антисемитские и украинофобские провокаторы. Кремль, теряя свое влияние в регионе, пытается любым способом оказывать деструктивизм", — сказали в ведомстве.

Провокационные листовки с надписями "Не только Россия оккупант" на окнах Украинского культурного центра в Израиле Фото: Facebook / Embassy of Ukraine in the State of Israel

Украинские дипломаты отметили, что Украина поддерживала и продолжает поддерживать право Израиля на самозащиту и оборону своих территорий и населения.

"Российским провокаторам не удастся посеять раздор в дружеские отношения между украинским и израильским народами", — сказали в посольстве.

Посольство Украины в Израиле ищет провокаторов, которые обклеили Украинский культурный центр листовками Фото: Скриншот

Напомним, 11 декабря на американского боксера Флойда Мейвезера напали из-за поддержки Израиля, когда он ходил по магазинам в центре Лондона. Это произошло после того, как на вопрос об Израиле боксер ответил, что он "горд тем, что поддерживает евреев".

Международный уголовный суд в Гааге 21 ноября выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта. МУС подозревает израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в совершении военных преступлений во время боевых действий в секторе Газа.