Книга з "відвертим" змістом: у школах Техасу забороняють Біблію через новий закон

Школа Canyon Independent вимушено вилучила з полиць усі примірники священної книги через новий закон штату про твори з "відверто сексуальним" змістом. Настільки неоднозначне рішення обурило багатьох членів християнських громад.

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Школа Canyon Independent у Техасі вимушено вилучила примірники Біблії через новий закон штату про книги з "відверто сексуальним" змістом. Про це пише таблоїд Daily Star.

Священну книгу вилучили з полиць після того, як у ній виявили зміст, який закон вважає неналежним, йдеться в електронному листі від директора школи Дарріла Флаше.

"Законопроєкт 900, ухвалений на останній законодавчій сесії, встановлює бібліотечні стандарти. Вони обмежують наявність книжок у шкільних бібліотеках", — пояснив він.

Передбачається, що новий закон викличе схожу проблему по всій території США. Наприклад, у штаті Айдахо християнські групи активно закликають часто читати Біблію в державних школах і повідомлення Флаше викликало роздратування.

Батькам учнів школи Canyon Independent радять брати Біблію в інших місцях. Мати двох учнів школи Регіна Кіене сильно обурилася таким рішенням.

"Мені здається абсурдним, що духовну книжку заборонили поряд із непристойними. Що зараз справді потрібно в школах, то це охоронці, куленепробивні вікна та двері. Доступність Слова Божого для наших дітей може не тільки запобігти насильству, а й забезпечити розраду та відчуття безпеки в хаотичному світі", — зауважила вона.

Біблія, за її словами, є книгою мудрості. Це найбільш продавана книга всіх часів: вона історично точна, науково обґрунтована і здатна змінювати життя людей.

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