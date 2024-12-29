Книга с "откровенным" содержанием: в школах Техаса запрещают Библию из-за нового закона

Школа Canyon Independent вынужденно изъяла с полок все экземпляры священной книги из-за нового закона штата о произведениях с "откровенно сексуальным" содержанием. Столь неоднозначное решение возмутило многих членов христианских общин.

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Школа Canyon Independent в Техасе вынужденно изъяла экземпляры Библии из-за нового закона штата о книгах с "откровенно сексуальным" содержанием. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Священную книгу изъяли с полок после того, как в ней выявили содержание, которое закон считает ненадлежащим, говорится в электронном письме от директора школы Даррила Флаше.

"Законопроект 900, принятый на последней законодательной сессии, устанавливает библиотечные стандарты. Они ограничивают наличие книг в школьных библиотеках", — объяснил он.

Предполагается, что новый закон вызовет схожую проблему по всей территории США. К примеру, в штате Айдахо христианские группы активно призывают часто читать Библию в государственных школах и уведомление Флаше вызвало раздражение.

Родителям учеников школы Canyon Independent советуют брать Библию в других местах. Мать двоих учеников школы Регина Киене сильно возмутилась таким решением.

"Мне кажется абсурдным, что духовную книгу запретили наряду с неприличными. Что сейчас действительно нужно в школах, так это охранники, пуленепробиваемые окна и двери. Доступность Слова Божьего для наших детей может не только предотвратить насилие, но и обеспечить утешение и чувство безопасности в хаотичном мире", — заметила она.

Библия, по ее словам, является книгой мудрости. Это самая продаваемая книга всех времен: она исторически точна, научно обоснована и способна менять жизнь людей.

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