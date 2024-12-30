У Єгипті на популярному курорті акула напала на туристів: є жертва і поранений

Хижа риба атакувала людей, коли ті плавали у Червоному морі. Обох постраждалих доставили в лікарню Порто-Галіб, однак один із них загинув.

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У Єгипті на курорті Марса-Алам стався акула напала на людей. Один турист загинув, а інший отримав поранення. Про це повідомило Міністерство довкілля країни у своїй заяві в неділю, 29 грудня. Національності постраждалих не розголошуються, пише Khaleej Times.

Як запобіжний захід, влада заборонила плавання від причалів у цьому районі на два дні, починаючи з понеділка. Це рішення є частиною комплексу заходів безпеки, які вже включали застереження проти плавання поблизу пірсів.

Міністерка довкілля Єгипту, доктор Ясмін Фуад, оголосила про підвищення стану готовності в природоохоронних зонах Червоного моря. Вона також доручила створити термінову комісію у співпраці з губернатором провінції Червоного моря та відповідними відомствами для розслідування інциденту.

У відомстві зазначили, що напад акули стався на глибокій воді поблизу північного узбережжя Марса-Алам. Обох постраждалих доставили в лікарню Порто-Галіб, але один із них загинув.

Влада уважно стежить за ситуацією, співпрацюючи з місцевими органами, щоб гарантувати безпеку та оцінити умови в постраждалому регіоні та сусідніх зонах.

Хоча акули мешкають у водах Червоного моря, напади на людей тут є рідкістю. Попередній випадок нападу акули стався в червні 2023 року, коли тигрова акула вбила громадянина Росії в Хургаді, північніше Марса-Алам.

Нагадаємо, тигрова акула проковтнула iPhone, коли під час туристичної екскурсії на Багамах її намагались погодувати.

У вересні 2023 року в Єгипті на популярному курорті Дахаб акула напала на дівчину, яка купалася. Медикам довелося ампутувати їй руку.