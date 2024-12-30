В Египте на популярном курорте акула напала на туристов: есть жертва и раненый

Хищная рыба атаковала людей, когда те плавали в Красном море. Обоих пострадавших доставили в больницу Порто-Галиб, однако один из них погиб.

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В Египте на курорте Марса-Алам произошел акула напала на людей. Один турист погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщило Министерство окружающей среды страны в своем заявлении в воскресенье, 29 декабря. Национальности пострадавших не разглашаются, пишет Khaleej Times.

В качестве меры предосторожности, власти запретили плавание от причалов в этом районе на два дня, начиная с понедельника. Это решение является частью комплекса мер безопасности, которые уже включали предостережения против плавания вблизи пирсов.

Министр окружающей среды Египта, доктор Ясмин Фуад, объявила о повышении состояния готовности в природоохранных зонах Красного моря. Она также поручила создать срочную комиссию в сотрудничестве с губернатором провинции Красного моря и соответствующими ведомствами для расследования инцидента.

В ведомстве отметили, что нападение акулы произошло на глубокой воде вблизи северного побережья Марса-Алам. Обоих пострадавших доставили в больницу Порто-Галиб, но один из них погиб.

Власти внимательно следят за ситуацией, сотрудничая с местными органами, чтобы гарантировать безопасность и оценить условия в пострадавшем регионе и соседних зонах.

Хотя акулы обитают в водах Красного моря, нападения на людей здесь являются редкостью. Предыдущий случай нападения акулы произошел в июне 2023 года, когда тигровая акула убила гражданина России в Хургаде, севернее Марса-Алам.

Напомним, тигровая акула проглотила iPhone, когда во время туристической экскурсии на Багамах ее пытались покормить.

В сентябре 2023 года в Египте на популярном курорте Дахаб акула напала на купающуюся девушку. Медикам пришлось ампутировать ей руку.