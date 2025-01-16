"Будуть очима і вухами": Трамп призначив акторів Сталлоне, Гібсона і Войта послами в Голлівуді

Новообраний президент США сподівається у співпраці з відомими акторами повернути "Золотий вік" американського кінематографу, який в останні роки переживає затяжну кризу.

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Напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп оголосив про призначення акторів Мела Гібсона, Сильвестра Сталлоне та Джона Войта його спеціальними послами в Голлівуді — центрі кіноіндустрії Сполучених Штатів. Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social.

"Маю честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сильвестра Сталлоне спеціальними послами у чудовому, але дуже неспокійному місці — Голлівуді, штат Каліфорнія", — написав 47-й президент США.

Трамп призначив Гібсона, Войта та Сталлоне спеціальними послами в Голлівуді Фото: Скриншот

Трамп пояснив, що Войт, Гібсон і Сталлоне доповідатимуть йому про стан справ у осередку американського кінематографа та допоможуть вивести Голлівуд з занепаду.

"Вони служитимуть мені як спеціальні посланці з метою повернути Голлівуд, який за останні чотири роки втратив багато бізнесу закордоном, назад — більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше! Ці троє дуже талановитих людей будуть моїми очима та вухами, і я робитиму те, що вони пропонують. Це знову буде, як і в самих Сполучених Штатах Америки, Золотий вік Голлівуду!", — запевнив політик.

Мел Гібсон став спеціальним послом Дональда Трампа у Голлівуді Фото: Getty Images Американський актор Джон Войт Фото: Getty

Нагадаємо, 16 січня користувачі соцмереж виявили схожість нового портрета Трампа, присвяченого його інавгурації, з магшотом 2023 року, зробленим у в'язниці в штаті Джорджія після пред'явлення йому звинувачення в рекеті.

Крім того, 16 січня ЗМІ писали, що суд Бразилії заборонив експрезиденту Жаїру Болсонару виїзд з країни для відвідування церемонії інавгурації Дональда Трампа. Він отримав від команди новообраного президента США запрошення, однак у лютому 2024 року в нього вилучили його закордонний паспорт.