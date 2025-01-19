ЗМІ вказує, що Блінкен виступав за обмеження постачання допомоги Києву, однак він виступав за те, щоби Київ продовжував бойові дії після успішної Харківської операції восени 2022 року.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен виступав за продовження бойових дій Києвом у 2022 році попри наявність пропозицій розпочали переговори між Україною та РФ. Про це пише видання The New York Times.

Журналісти вказують, що топдипломат США активно долучався до формування групи "Рамштайн", а згодом долучився до постачання Україні зброю або запровадити економічні санкції проти Росії. Під час ходу війни у 2022 році, сам Блінкен був не так миротворцем, а скоріше "військовим стратегом".

ЗМІ підкреслює, що занурюючись у деталі військової техніки та умов на полі бою, він часто виступав проти більш схильних до ризику чиновників Пентагону на користь відправки потужної американської зброї в Україну.

"Коли голова Об’єднаного комітету начальників штабів [генерал] Марк А. Міллі наприкінці 2022 року запропонував Україні скористатися перевагами на полі бою, прагнучи до мирних переговорів з Москвою, тоді як пан Блінкен наполягав на тому, що боротьба має продовжуватися", — йдеться у тексті видання.

Відвідавши Київ у травні, Блінкен вийшов на сцену та зіграв на гітарі відому джазову композицію Ніла Янга "Rockin’ in the Free World". Журналісти вказують, що саме оборона України буквально "дозволила йому [Блінкену] стати рок-зіркою".

Раніше повідомлялося, що Блінкен звертався до Києва визначитися з подальшим сценарієм щодо війни. За словами держсекретаря США, фундаментальним також є питання, чи готова РФ "добросовісно" піти на переговори та зупинити воєнні дії.

Згодом стало відомо, як Блінкен прокоментував "непрості рішення" по мобілізації в Україні. Чинна президентська адміністрація США готується передати справи наступній, яка прийде з Дональдом Трампом, пояснив глава Держдепу Ентоні Блінкен. Посадовець висловився щодо особливостей мобілізації в Україні.