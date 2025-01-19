СМИ указывает, что Блинкен выступал за ограничение поставок помощи Киеву, однако он выступал за то, чтобы Киев продолжал боевые действия после успешной Харьковской операции осенью 2022 года.

Related video

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступал за продолжение боевых действий Киевом в 2022 году несмотря на наличие предложений начать переговоры между Украиной и РФ. Об этом пишет издание The New York Times.

Журналисты указывают, что топ-дипломат США активно участвовал в формировании группы "Рамштайн", а впоследствии присоединился к поставкам Украине оружия или введению экономических санкций против России. Во время хода войны в 2022 году, сам Блинкен был не так миротворцем, а скорее "военным стратегом".

СМИ подчеркивает, что погружаясь в детали военной техники и условий на поле боя, он часто выступал против более склонных к риску чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину.

"Когда председатель Объединенного комитета начальников штабов [генерал] Марк А. Милли в конце 2022 года предложил Украине воспользоваться преимуществами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, тогда как господин Блинкен настаивал на том, что борьба должна продолжаться", — говорится в тексте издания.

Посетив Киев в мае, Блинкен вышел на сцену и сыграл на гитаре известную джазовую композицию Нила Янга "Rockin' in the Free World". Журналисты указывают, что именно оборона Украины буквально "позволила ему [Блинкену] стать рок-звездой".

Ранее сообщалось, что Блинкен обращался к Киеву определиться с дальнейшим сценарием относительно войны. По словам госсекретаря США, фундаментальным также является вопрос, готова ли РФ "добросовестно" пойти на переговоры и остановить военные действия.

Впоследствии стало известно, как Блинкен прокомментировал "непростые решения" по мобилизации в Украине. Действующая президентская администрация США готовится передать дела следующей, которая придет с Дональдом Трампом, пояснил глава Госдепа Энтони Блинкен. Чиновник высказался относительно особенностей мобилизации в Украине.