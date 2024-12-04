Всех обучат и вооружат: Блинкен о "непростых решениях" по мобилизации в Украине (видео)

Действующая президентская администрация США готовится передать дела следующей, которая придет с Дональдом Трампом, пояснил глава Госдепа Энтони Блинкен. Чиновник высказался относительно особенностей мобилизации в Украине.

США предлагают Украине принять сложные решения по мобилизации, поскольку это нужно, чтобы выстоять в войне с РФ. Со своей стороны американцы обещают, что предоставят всем мобилизованным все необходимое оборудование и проведут обучение. Предложение администрации президента Джо Байдена высказал глава Государственного департамента Энтони Блинкен, написало агентство "Interfax-Украина".

Блинкен выступил с короткой речью на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Глава Госдепа, занявший должность при 46-ом президента Джо Байдене, заявил, что Украине следует принять непростые решения, поскольку для отражения атаки РФ на фронте должны быть не только боеприпасы, но и люди.

"Мобилизация. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", — сказал он.

После призыва к мобилизации Блинкен добавил, что США предоставят все необходимое для того, чтобы все мобилизованные украинцы прошли обучение и имели оружие для защиты страны от российской агрессии.

"Каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны", — подытожил Блинкен.

Американский чиновник также отметил, что действующая администрация убеждена, что без украинцев не должно приниматься ни одного решения. Блинкен заверил, что готовится "передать эстафету" администрации нового президента Дональда Трампа, чтобы она продолжила эту работу.

"Я пытаюсь сделать это не только с Украиной, но и по всем направлениям — предоставить будущей администрации сильнейшую поддержку для участия во всех этих сферах. И передать эстафету таким образом, чтобы они могли начать работать, потому что мир не останавливается только потому, что в Соединенных Штатах продолжается политический переход", — прозвучало во время трансляции брифинга.

Мобилизация в Украине и призывной возраст

Отметим, в ноябре агентство Reuters опубликовали информацию от представителей администрации Байдена, которые говорили о необходимости снижения призывного возраста до 18 лет. Собеседник журналистов объяснил, что правительство США, вероятно, давит на Украину, поскольку видит нехватку людей для продолжения боевых действий. Кроме того, нехватка людей приведет к тому, что ВСУ не смогут удержать позиции в Курской области РФ, говорится в статье. Агентство не назвало имен собеседников, а официально не звучало заявления, в которых бы упоминалось о призыве 18-летних украинцев.

Фокус собрал оценки экспертов и открытую информацию о возможности снижения призывного возраста. Например, экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что Украина не может пойти на такое решение. По мнению бывшего силовика, призыв, условно, 10 млн военнообязанных украинцев не поможет победить в войне, поскольку для Украины это будут последние солдаты, а для РФ — нет.

Напоминаем, 4 декабря вышло интервью заместителя командира 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, в котором он заявил, что в армии окажутся все мужчины.