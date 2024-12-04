Усіх навчать та озброять: Блінкен про "непрості рішення" по мобілізації в Україні (відео)

Чинна президентська адміністрація США готується передати справи наступній, яка прийде з Дональдом Трампом, пояснив глава Держдепу Ентоні Блінкен. Посадовець висловився щодо особливостей мобілізації в Україні.

США пропонують Україні прийняти складні рішення щодо мобілізації, оскільки це потрібно, щоб вистояти у війні з РФ. Зі свого боку американці обіцяють, що нададуть усім мобілізованим усе необхідне обладнання та проведуть навчання. Пропозицію адміністрації президента Джо Байдена висловив очільник Державного департаменту Ентоні Блінкен, написало агентство "Interfax-Україна".

Блінкен виступив з короткою промовою на брифінгу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Голова Держдепу, який обійняв посаду при 46-му президенті Джо Байдені, заявив, що Україні слід прийняти непрості рішення, оскільки для відбиття атаки РФ на фронті мають бути не лише боєприпаси, а й люди.

"Мобілізація. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення", — сказав він.

Після заклику до мобілізації Блінкен додав, що США нададуть все необхідне для того, щоб усі мобілізовані українці пройшли навчання та мали зброю для захисту країни від російської агресії.

"Кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни", — підсумував Блінкен.

Американський посадовець також зауважив, що чинна адміністрація переконана, що без українців не повинно прийматись жодного рішення. Блінкен запевнив, що готується "передати естафету" адміністрації нового президента Дональда Трампа, щоб вона продовжила цю роботу.

"Я намагаюся зробити це не лише з Україною, але й за всіма напрямками — надати майбутній адміністрації найсильнішу підтримку для участі в усіх цих сферах. І передати естафету таким чином, щоб вони могли почати працювати, тому що світ не зупиняється лише тому, що в Сполучених Штатах триває політичний перехід", — пролунало під час трансляції брифінгу.

Мобілізація в Україні та призовний вік

Зазначимо, у листопаді агентство Reuters опублікували інформацію від представників адміністрації Байдена, які говорили про необхідність зниження призовного віку до 18 років. Співрозмовник журналістів пояснив, що уряд США, ймовірно, тисне на Україну, оскільки бачить нестачу людей для продовження бойових дій. Крім того, нестача людей призведе до того, що ЗСУ не зможуть втримати позиції в Курській області РФ, ідеться у статті. Агентство не назвало імен співрозмовників, а офіційно не лунало заяви, в яких би згадували про призов 18-річних українців.

Фокус зібрав оцінки експертів та відкриту інформацію щодо можливості зниження призовного віку. Наприклад, експрацівник СБУ та військовий експерт Іван Ступак заявив, що Україна не може піти на таке рішення. На думку колишнього силовика, призов, умовно, 10 млн військовозобов'язаних українців не допоможе перемоги у війні, оскільки для України це будуть останні солдати, а у РФ ні.

Нагадуємо, 4 грудня вийшло інтерв'ю заступника командира 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, у якій він заявив, що в армії опиняться всі чоловіки.