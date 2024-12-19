Украина должна определиться: продолжение борьбы или переговоры и прекращение огня, — Блинкен

По словам госсекретаря США, фундаментальным также является вопрос, готова ли РФ "добросовестно" пойти на переговоры и остановить военные действия.

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Украина должна выбрать, что она хочет: продолжать борьбу или искать путь к переговорам и прекращению огня. Об этом в интервью MSNBC News заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или поиска путей для переговоров и попыток достичь прекращения огня. Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия это сделать и сделает ли она это добросовестно", — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что сейчас администрация Джо Байдена делает все для того, чтобы передать новой администрации Дональда Трампа и украинской стороне сильные позиции для "игры" в 2025 году, чтобы заключить как можно более сильное соглашение.

Госсекретарь назвал, что именно он имеет в виду под "усилить позиции Украины":

это преимущество на поле боя (наличие военной техники и боеприпасов);

убедиться, что у Украины есть деньги;

необходимое количество "мобилизованной силы", чтобы продолжать борьбу.

"Если все дойдет до прекращения огня, и это прекращение будет на справедливых и долговременных условиях, то это будет хорошо. Но для того, чтобы оно было долговременным, должна быть определенная гарантия того, что Россия не собирается просто отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать через год, два года, пять лет. Это будет критически важно", — отметил Блинкен.

По его словам, если это удастся сделать, то Украина станет на путь к успеху и сможет крепко стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане.

Напомним, 4 декабря Энтони Блинкен заявил, что США предлагают Украине принять сложные решения по мобилизации, поскольку это нужно, чтобы выстоять в войне с РФ.

28 сентября Блинкен заявил, что заявления Китая о мире в Украине не совпадают с действиями.