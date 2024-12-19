Украина должна определиться: продолжение борьбы или переговоры и прекращение огня, — Блинкен
По словам госсекретаря США, фундаментальным также является вопрос, готова ли РФ "добросовестно" пойти на переговоры и остановить военные действия.
Украина должна выбрать, что она хочет: продолжать борьбу или искать путь к переговорам и прекращению огня. Об этом в интервью MSNBC News заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или поиска путей для переговоров и попыток достичь прекращения огня. Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия это сделать и сделает ли она это добросовестно", — сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что сейчас администрация Джо Байдена делает все для того, чтобы передать новой администрации Дональда Трампа и украинской стороне сильные позиции для "игры" в 2025 году, чтобы заключить как можно более сильное соглашение.
Госсекретарь назвал, что именно он имеет в виду под "усилить позиции Украины":
- это преимущество на поле боя (наличие военной техники и боеприпасов);
- убедиться, что у Украины есть деньги;
- необходимое количество "мобилизованной силы", чтобы продолжать борьбу.
"Если все дойдет до прекращения огня, и это прекращение будет на справедливых и долговременных условиях, то это будет хорошо. Но для того, чтобы оно было долговременным, должна быть определенная гарантия того, что Россия не собирается просто отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать через год, два года, пять лет. Это будет критически важно", — отметил Блинкен.
По его словам, если это удастся сделать, то Украина станет на путь к успеху и сможет крепко стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане.
Напомним, 4 декабря Энтони Блинкен заявил, что США предлагают Украине принять сложные решения по мобилизации, поскольку это нужно, чтобы выстоять в войне с РФ.
28 сентября Блинкен заявил, что заявления Китая о мире в Украине не совпадают с действиями.