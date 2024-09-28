Заявления Китая о мире в Украине не совпадают с действиями, — Блинкен

Госсекретарь США подчеркнул, что около 70% станков, которые Россия импортирует, и 90% микроэлектроники поступают из Китая и Гонконга, что существенно помогает Москве в производстве оружия.

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Разговоры Китая о мире в Украине "расходятся с реальностью", что вызывает у Соединенных Штатов серьезное беспокойство. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщило Reuters.

"Когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям совершать действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, что-то здесь не сходится", — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что достижение длительного мира в Украине зависит от давления на Иран, Северную Корею и Китай, чтобы они прекратили предоставлять оружие, артиллерию, технику и другую поддержку России.

Госсекретарь США пояснил, что около 70% станков, которые Россия импортирует, и 90% микроэлектроники поступают из Китая и Гонконга, что существенно помогает Москве производить ракеты, бронированные машины и боеприпасы, необходимые для продолжения войны.

Напомним, 26 сентября Энтони Блинкен назвал безответственным и несвоевременным предупреждение Владимира Путина о возможности использования Россией ядерного оружия.

27 сентября Китай анонсировал создание платформы для решения "кризиса" в Украине.