Заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями, — Блінкен

Держсекретар США підкреслив, що близько 70% верстатів, які Росія імпортує, і 90% мікроелектроніки надходять з Китаю та Гонконгу, що суттєво допомагає Москві у виробництві зброї.

Related video

Розмови Китаю про мир в Україні "розходяться з реальністю", що викликає у Сполучених Штатів серйозне занепокоєння. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомило Reuters.

"Коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, щось тут не сходиться", — сказав Блінкен.

Він підкреслив, що досягнення тривалого миру в Україні залежить від тиску на Іран, Північну Корею і Китай, щоб вони припинили надавати зброю, артилерію, техніку та іншу підтримку Росії.

Держсекретар США пояснив, що близько 70% верстатів, які Росія імпортує, і 90% мікроелектроніки надходять з Китаю та Гонконгу, що суттєво допомагає Москві виробляти ракети, броньовані машини та боєприпаси, необхідні для продовження війни.

Нагадаємо, 26 вересня Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним і несвоєчасним попередження Володимира Путіна про можливість використання Росією ядерної зброї.

27 вересня Китай анонсував створення платформи для вирішення "кризи" в Україні.