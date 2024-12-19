Україна має визначитись: продовження боротьби чи переговори та припинення вогню, — Блінкен

За словами держсекретаря США, фундаментальним також є питання, чи готова РФ "добросовісно" піти на переговори та зупинити воєнні дії.

Related video

Україна повинна обрати, що вона хоче: продовжувати боротьбу чи шукати шлях до переговорів та припинення вогню. Про це в інтерв'ю MSNBC News заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Українці мають ухвалити фундаментальні рішення щодо продовження боротьби чи пошуку шляхів для переговорів і спроб досягти припинення вогню. Фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія це зробити і чи зробить вона це добросовісно", — сказав Блінкен.

Він підкреслив, що наразі адміністрація Джо Байдена робить усе для того, щоб передати новій адміністрації Дональда Трампа та українській стороні якнайсильніші позиції для "гри" у 2025 році, щоб укласти якомога сильнішу угоду.

Держсекретар назвав, що саме він має на увазі під "посилити позиції України":

це перевага на полі бою (наявність військової техніки та боєприпасів);

переконатися, що Україна має гроші;

необхідна кількість "мобілізованої сили", щоб продовжувати боротьбу.

"Якщо все дійде до припинення вогню, і це припинення буде на справедливих і довготривалих умовах, то це буде добре. Але для того, щоб воно було довготривалим, має бути певна гарантія того, що Росія не збирається просто відпочити, переозброїтися і знову атакувати через рік, два роки, п'ять років. Це буде критично важливо", — зазначив Блінкен.

За його словами, якщо це вдасться зробити, то Україна стане на шлях до успіху та зможе міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані.

Нагадаємо, 4 грудня Ентоні Блінкен заявив, що США пропонують Україні прийняти складні рішення щодо мобілізації, оскільки це потрібно, щоб вистояти у війні з РФ.

28 вересня Блінкен заявив, що заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями.