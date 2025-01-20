Статки мільярдерів у 2024 році зросли на 2 трлн доларів: скільки щодня заробляли найбагатші люди

За даними Oxfam, торік десять найбагатших людей світу в середньому щодня збільшували свої статки на $100 мільйонів. Водночас кількість людей, які живуть на менше ніж $6,85 на день, практично не змінилася з 1990 року.

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У 2024 році статки мільярдерів зросли на два трильйони доларів, що утричі швидше, ніж роком раніше. Про це повідомляє група боротьби з бідністю Oxfam International, яка представила свій звіт напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Associated Press.

Згідно з оцінками Oxfam, протягом наступного десятиліття на планеті можуть з’явитися щонайменше п’ять трильйонерів. Ще рік тому прогнозувалося, що за цей час з'явиться лише один трильйонер. У своєму звіті організація також наголошує, що кількість бідних людей майже не зменшилася з 1990 року.

Подібно до заклику Джо Байдена змусити мільярдерів "почати платити свою справедливу частку" через податковий кодекс США, Oxfam — глобальна правозахисна група — закликала уряди оподатковувати найбагатших, щоб зменшити нерівність і надмірне багатство, а також "зруйнувати нову аристократію".

У 2024 році багатство мільярдерів збільшувалося на $5,7 мільярда щодня, що втричі перевищує темпи зростання 2023 року. Кількість мільярдерів збільшилася на 204 особи, досягнувши 2 769. Десять найбагатших людей світу в середньому щоденно збільшували свої статки на $100 мільйонів.

Oxfam також зазначає, що бідність продовжує бути глобальною проблемою: кількість людей, які живуть на менше ніж $6,85 на день, "ледве змінилася" з 1990 року.

На противагу цьому, щонайменше чотири нових мільярдери "карбувалися" щотижня у 2024 році, а три п'ятих багатства мільярдерів походять від спадщини, монопольної влади або "дружніх зв'язків", йдеться у доповіді.

Нагадаємо, 21 січня троє найбагатших людей світу отримають почесні місця на інавгурації Дональда Трампа.

16 січня президент США Джо Байден заявив, що у Штатах зароджується олігархія і закликав змінити Конституцію.