Состояние миллиардеров в 2024 году выросло на 2 трлн долларов: сколько ежедневно зарабатывали самые богатые люди

По данным Oxfam, в прошлом году десять самых богатых людей мира в среднем ежедневно увеличивали свое состояние на $100 миллионов. В то же время количество людей, которые живут на менее чем $6,85 в день, практически не изменилось с 1990 года.

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В 2024 году состояние миллиардеров выросло на два триллиона долларов, что в три раза быстрее, чем годом ранее. Об этом сообщает группа борьбы с бедностью Oxfam International, которая представила свой отчет накануне Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Associated Press.

Согласно оценкам Oxfam, в течение следующего десятилетия на планете могут появиться по меньшей мере пять триллионеров. Еще год назад прогнозировалось, что за это время появится лишь один триллионер. В своем отчете организация также отмечает, что количество бедных людей почти не уменьшилось с 1990 года.

Подобно призыву Джо Байдена заставить миллиардеров "начать платить свою справедливую долю" через налоговый кодекс США, Oxfam — глобальная правозащитная группа — призвала правительства облагать налогами самых богатых, чтобы уменьшить неравенство и чрезмерное богатство, а также "разрушить новую аристократию".

В 2024 году богатство миллиардеров увеличивалось на $5,7 миллиарда ежедневно, что втрое превышает темпы роста 2023 года. Количество миллиардеров увеличилось на 204 человека, достигнув 2 769. Десять самых богатых людей мира в среднем ежедневно увеличивали свое состояние на $100 миллионов в день.

Oxfam также отмечает, что бедность продолжает быть глобальной проблемой: количество людей, живущих на менее чем $6,85 в день, "едва изменилось" с 1990 года.

В противоположность этому, по меньшей мере четыре новых миллиардера "чеканились" еженедельно в 2024 году, а три пятых богатства миллиардеров происходят от наследства, монопольной власти или "дружеских связей", говорится в докладе.

Напомним, 21 января трое самых богатых людей мира получат почетные места на инаугурации Дональда Трампа.

16 января президент США Джо Байден заявил, что в Штатах зарождается олигархия и призвал изменить Конституцию.