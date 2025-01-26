Заморожений вантажний корабель із 17 пасажирами на кілька днів застряг у канадському озері (фото)

На допомогу замороженому вантажному судну відправили ще один корабель і вертоліт Берегової охорони США, який відстежував те, що відбувається.

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Вантажне судно з 17 людьми на борту тепер може вільно переміщатися після того, як застрягло в льодах озера Ері на кілька днів. За даними Берегової охорони США, судно було звільнено в суботу. Про це пише The Independent.

Канадське судно Manitoulin завдовжки 202 метри з 17 людьми на борту застрягло в льодах озера Ері в середу, 22 січня, після того, як вивантажило пшеницю в Буффало, штат Нью-Йорк, і прямувало назад до Канади.

Судно не постраждало, і його команда в безпеці, заявили офіційні особи. Вантажні судна в канадських Великих озерах часто проходять крізь поверхневий лід взимку, але іноді натикаються на занадто товстий лід. Канадська берегова охорона також направила судно для надання допомоги криголаму.

Канадське судно Manitoulin

За словами лейтенанта Кайла Рівери з Берегової охорони, вантажне судно супроводжували через майже 32 кілометри льоду від Баффало, поки воно не вийшло у вільну воду.

На місці події також перебував вертоліт Берегової охорони США, який відстежував те, що відбувається. Третє судно Берегової охорони США мало прибути в понеділок на випадок, якщо Manitoulin залишиться застряглим.

Нагадаємо, що вантажний корабель загубив у морі мільйони рідкісних деталей Lego.

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