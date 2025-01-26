Замороженный грузовой корабль с 17 пассажирами на несколько дней застрял в канадском озере (фото)

На помощь замороженному грузовому судну отправили еще один корабль и вертолет Береговой охраны США, который отслеживал происходящее.

Related video

Грузовое судно с 17 людьми на борту теперь может свободно перемещаться после того, как застряло во льдах озера Эри на несколько дней. По данным Береговой охраны США, судно было освобождено в субботу. Об этом пишет The Independent.

Канадское судно Manitoulin длиной 202 метра с 17 людьми на борту застряло во льдах озера Эри в среду, 22 января, после того, как выгрузило пшеницу в Буффало, штат Нью-Йорк, и направлялось обратно в Канаду.

Судно не пострадало, и его команда в безопасности, заявили официальные лица. Грузовые суда в канадских Великих озерах часто проходят сквозь поверхностный лед зимой, но иногда натыкаются на слишком толстый лед. Канадская береговая охрана также направила судно для оказания помощи ледоколу.

Канадское судно Manitoulin

По словам лейтенанта Кайла Риверы из Береговой охраны, грузовое судно сопровождали через почти 32 километра льда от Буффало, пока оно не вышло в свободную воду.

На месте происшествия также находился вертолет Береговой охраны США, который отслеживал происходящее. Третье судно Береговой охраны США должно было прибыть в понедельник на случай, если Manitoulin останется застрявшим.

Напомним, что грузовой корабль потерял в море миллионы редких деталей Lego.

Также сообщалось, что ВМС Китая ввели в строй фрегат нового поколения Type 054B.