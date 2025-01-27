"Нагадує Нотр-Дам": у Парижі загорілася історична ратуша, може обвалитися дзвіниця (відео)

Дзвіниця ратуші ХІХ століття в столиці Франції після нічної пожежі повністю обвуглена та частково зруйнована. Префект поліції Парижа Лоран Нуньєс говорить про ризик обвалу.

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В ніч з 26 на 27 січня в Парижі спалахнула велика пожежа в історичній ратуші ХІХ століття. Рятувальники досі працюють на місці події. Про жертв наразі не повідомляється, вогонь контрольований, однак зберігається ризик обвалу дзвіниці, пише Le Parisien.

Вогонь охопив верх ратушу 12-го округу Парижа на проспекті Доменіль вночі. Полум'я охопило дзвіницю заввишки близько 30 метрів. За словами префекта паризької поліції Лорана Нуньєса, це була "пожежа на даху". Для гасіння вогню залучили близько 60 машин і 150 пожежників. Полум'я охопило дзвіницю заввишки близько 30 метрів Станом на 8:30 ранку рятувальники взяли вогонь під контроль. Про жертви не повідомляється.

Журналіст з місця події повідомляє, що дзвіниця після пожежі повністю обвуглена та частково зруйнована аж до підніжжя, де вона вбудована у дах ратуші.

Як повідомляє наш журналіст на місці, кампаніла повністю обвуглена та частково зруйнована, аж до підніжжя її конструкції, яка інтегрована в дах ратуші.

"Минулої ночі в ратуші 12 округу спалахнула дуже серйозна пожежа, яка завдала значних збитків", — повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

Працівники комунальних служб округу розповіли журналістам, що пожежники взяли вогонь під контроль близько 6:15 ранку.

"Але вони все ще там, тому що, я думаю, вона ризикує завалитися. Болить серце, бо це нагадує нам Нотр-Дам. Така сама картина, зі шпилем, що загрожує розвалитися", — сказали вони.

Паризькі пожежники зазначають, що після ліквідації пожежі зруйнованою залишиться частина даху за шпилем. На місці працюють архітектори, щоб оцінити ризики обвалу дзвіниці та ухвалити рішення щодо встановлення опор. За словами журналістів, дзвіниця після пожежі стала нахилятися вбік. Префект Лоран Нуньєс підтверджує, що існує ризик обвалу, і говорить, що на оцінку наслідків пожежі знадобиться кілька днів.

Побудована у 1876 році ратуша поєднує в собі архітектурні стилі кількох періодів: епохи Відродження, правління Людовика XIII і Людовика XIV, пише LeFigaro. У будівлі щодня працює понад 100 співробітників державних установ.

Нагадаємо, 23 січня ЗМІ писали, що біля Лос-Анджелеса в Каліфорнії спалахнула нова пожежа, яка може стати "ядерною".

22 січня ЗМІ повідомляли, що в пожежі на гірськолижному курорті Болу в Туреччині, що спалахнула 21 січня, загинули 76 людей і ще 51 людина дістала травми.