"Напоминает Нотр-Дам": в Париже загорелась историческая ратуша, может обвалиться колокольня (видео)

Колокольня ратуши XIX века в столице Франции после ночного пожара полностью обуглена и частично разрушена. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес говорит о риске обвала.

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В ночь с 26 на 27 января в Париже вспыхнул крупный пожар в исторической ратуше XIX века. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. О жертвах пока не сообщается, огонь контролируется, однако сохраняется риск обвала колокольни, пишет Le Parisien.

Огонь охватил верх ратуши 12-го округа Парижа на проспекте Домениль ночью. Пламя охватило колокольню высотой около 30 метров. По словам префекта парижской полиции Лорана Нуньеса, это был "пожар на крыше". Для тушения огня привлекли около 60 машин и 150 пожарных. Пламя охватило колокольню высотой около 30 метров По состоянию на 8:30 утра спасатели взяли огонь под контроль. О жертвах не сообщается.

Журналист с места происшествия сообщает, что колокольня после пожара полностью обуглена и частично разрушена вплоть до подножия, где она встроена в крышу ратуши.

Как сообщает наш журналист на месте, кампанила полностью обуглена и частично разрушена, вплоть до подножия ее конструкции, которая интегрирована в крышу ратуши.

"Прошлой ночью в ратуше 12 округа вспыхнул очень серьезный пожар, который нанес значительный ущерб", — сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

Работники коммунальных служб округа рассказали журналистам, что пожарные взяли огонь под контроль около 6:15 утра.

"Но они все еще там, потому что, я думаю, она рискует рухнуть. Болит сердце, потому что это напоминает нам Нотр-Дам. Такая же картина, со шпилем, грозящим развалиться", — сказали они.

Парижские пожарные отмечают, что после ликвидации пожара разрушенной останется часть крыши за шпилем. На месте работают архитекторы, чтобы оценить риски обвала колокольни и принять решение по установке опор. По словам журналистов, колокольня после пожара стала наклоняться в сторону. Префект Лоран Нуньес подтверждает, что существует риск обвала, и говорит, что на оценку последствий пожара понадобится несколько дней.

Построенная в 1876 году ратуша сочетает в себе архитектурные стили нескольких периодов: эпохи Возрождения, правления Людовика XIII и Людовика XIV, пишет LeFigaro. В здании ежедневно работает более 100 сотрудников государственных учреждений.

Напомним, 23 января СМИ писали, что возле Лос-Анджелеса в Калифорнии вспыхнул новый пожар, который может стать "ядерным".

22 января СМИ сообщали, что в пожаре на горнолыжном курорте Болу в Турции, вспыхнувшем 21 января, погибли 76 человек и еще 51 человек получил травмы.