"Таксі" для VIP-персон Вашингтона: розкрито деталі про вертоліт, що спричинив трагедію у США

За даними журналістів, у день авіакатастрофи екіпаж вертольота Black Hawk відпрацьовував транспортування вищого керівництва США до безпечної зони в разі нападу на столицю .

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Вертоліт армії США Black Hawk, який 30 січня зіткнувся з літаком American Airlines, що приземлявся в Національному аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні, був призначений для перевезення вищого керівництва США. Про це пише газета The Wall Street Journal.

Повідомляється, що вертоліт, який розбився, входив до складу 12-го авіаційного батальйону, який спеціалізується на перевезенні VIP-персон Вашингтона. Зокрема, підрозділ відповідає за транспортування чиновників у разі таких подій, як теракти 11 вересня. У звичайний час вертольоти перевозять високопоставлених військових і цивільних осіб у штаті Вашингтон.

Вертольоти Black Hawk отримали прізвисько "Gold Tops" Фото: Вiкiпедiя

Як зазначають у виданні, вертольоти 12-го авіаційного батальйону неофіційно охрестили "Gold Tops" (золоті верхівки). Ця назва відображена в їхньому зовнішньому вигляді — позолоченій верхній частині корпусу. Американський офіцер авіації у відставці наголосив, що наявність таких вертольотів є не забаганкою, а необхідністю.

"По суті Gold Tops перетворилися на високоякісну послугу авіатаксі для VIP-персон Вашингтона, яка доставляє пасажирів на бази та інші місця в Пенсільванії, Вірджинії та Меріленді, а в деяких випадках і за їхні межі", — ідеться в статті.

За інформацією журналістів, у момент авіакатастрофи на борту Black Hawk не було високопоставлених осіб. Цього дня екіпаж відпрацьовував виконання одного з ключових завдань підрозділу: транспортування вищих керівників США в безпечну зону в разі нападу на столицю країни.

Нагадаємо, 30 січня у США пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines із 64 людьми на борту зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. Мер округу Колумбія Мюріель Боузер заявила, що літак і гелікоптер впали у воду, причому на борту American Airlines перебували 64 пасажири, а у гелікоптері троє.

Також повідомлялося, що прихильники теорії змови висувають необґрунтовані заяви про те, що смертельна катастрофа у Вашингтоні була спланованою, оскільки на борту міг бути хтось, кого "хотіли вбити".